El PP reconoce que la única vía para gobernar Aragón es Vox y liga la negociación al presupuesto

El Partido Popular de Jorge Azcón, ocho días después de las elecciones anticipadas del 8F, reconoce abiertamente y sin ambages que la única vía para gobernar Aragón pasa por alcanzar un acuerdo con Vox, que presumiblemente significará su regreso al Pignatelli, el cual abandonaron unilateralmente en julio de 2024. En ese sentido, este lunes se celebra una junta directiva regional que servirá para que sus miembros den el aval a Azcón y a su equipo negociador para poder establecer una negociación formal con los de Abascal, con los que hasta ahora no se ha pasado de contactos preliminares. Unas conversaciones que irán ligadas al pacto de los presupuestos de 2026.

Así lo ha desgranado antes del encuentro la secretaria general del PP aragonés, Ana Alós, quien ha subrayado que los aragoneses mandaron un "mensaje muy claro" en las urnas. "Solo hay una alternativa de Gobierno, y es la liderada por el PP y por el presidente Jorge Azcón. Hemos tomado buena nota a la hora de llegar a los acuerdos que sean necesarios y así hacer lo que los aragoneses nos han pedido", ha expresado Alós.

En la reunión de la calle Ponzano, sede popular en Zaragoza, están presentes el núcleo duro de Azcón en el Ejecutivo, Mar Vaquero, Octavio López y Roberto Bermúdez de Castro, así como los tres presidentes provinciales, Ramón Celma, Joaquín Juste y Gerardo Oliván, y el resto de miembros de la dirección regional. Un cónclave del que, por tanto, el presidente autonómico en funciones saldrá con el visto bueno para iniciar contactos serios con Vox, con unos plazos que según Alós no estarán marcados por lo que pase en otras comunidades.

"Los plazos son los que marca la ley", ha recordado la secretaria general del partido, que ha recalcado que el "ámbito de negociación", las líneas rojas, serán las que Azcón ha mantenido durante la campaña. Es decir, que el pacto de investidura y gobernabilidad esté dentro de la "legalidad" y que lo que se acuerde concierna a las "competencias autonómicas" para así llegar a un "mínimo común" que ahonde en las similitudes entre ambas formaciones.

Jorge Azcón, con Ana Alós y Octavio López al comienzo de la junta del PP Aragón. / Jaime Galindo

Unas conversaciones que irán ligadas, irremediablemente, al compromiso para aprobar el próximo presupuesto autonómico, prorrogado desde 2024. "Si se le exige a Sánchez que convoque elecciones por gobernar sin presupuestos, no es coherente seguir en un Gobierno sin presupuestos por segundo año. Vamos a trabajar para que ese acuerdo con Vox permita ese objetivo", ha añadido Alós.

Vox como única opción

Al ser preguntada por si se iban a abordar conversaciones u otras vías alternativas, como con Teruel Existe, la secretaria general de los populares aragoneses ha respondido con un escueto "veremos a ver", una muestra más de que la única opción pasa por el acuerdo con la extrema derecha. Un acuerdo que, además, deberá llegar en plena precampaña para las elecciones de Castilla y León y con María Guardiola y Extremadura cada vez más lejos de revalidar la presidencia.

"No estamos en dar titulares ni en opinar sobre cuestiones que no son de Aragón", ha zanjado Alós, quien ha señalado que será una negociación "discreta" y que su extensión dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Tampoco se ha mojado la popular sobre cuántas consejerías estarían dispuestos a ceder o si volverán a dar la Presidencia de las Cortes a Vox: "No estamos en eso ahora".

En clave electoral, Alós ha hecho un breve análisis sobre los resultados del 8F, en los que el PP repitió como la fuerza más votada aunque se dejó dos diputados y 13.000 votos por el camino. Pese a ello, la secretaria general ha incidido en que "el PP ha sido el ganador, con ocho diputados de diferencia respecto al PSOE y 12 respecto a Vox". Unos resultados que, eso sí, ha achacado en buena parte al "cabreo generalizado en la sociedad" contra Pedro Sánchez, recordando que el PSOE "ha obtenido el peor resultado de su historia (en escaños) pese a tener a Podemos hundido".