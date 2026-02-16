La reunión por el comedor del colegio de Peñaflor de Zaragoza concluye sin avances: "Dudamos de que el servicio llegue en septiembre"
Educación aplaza la decisión a final de esta semana. Las familias se juntarán en los próximas para decidir si aceptarían algunas de las propuestas que baraja la administración, como la implementación de una línea fría o caliente
El colegio de Peñaflor de Gállego de Zaragoza cerró la semana pasada con una imagen inédita. Las familias se "colaron" en la cocina del centro, montada desde septiembre pero sin dar servicio, para estrenar la instalación, dar de comer a los alumnos y mostrar el "hartazgo" que sienten porque desde hace quince años los estudiantes comen de táper. Educación citó a las familias y al equipo directivo del centro a una reunión este lunes en el Servicio Provincial para abordar el tema, y según informan ambas partes, el encuentro se ha saldado sin una solución inmediata y retomarán las conversaciones a final de semana, cuando en principio se dará una respuesta.
Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han trasladado a las familias y a la alcaldesa de Peñaflor, María del Carmen López Miguel, que "se continúa trabajando para que el servicio de comedor pueda prestarse lo antes posible y se ha emplazado a darles respuesta a finales de semana".
"Salimos de la reunión sin una respuesta a la espera de que el viernes se pronuncien llamando a la alcaldesa de Peñaflor para ver si pueden hacer algo para este curso", han expresado las familias. Según han apuntado, entre las opciones para implementar antes de que acabe el año lectivo estaría la contratación de una línea fría o caliente que viniera de la cocina in situ de Montañana.
Ante esta novedad, las familias van a reunirse para decidir juntas cómo proceder en función de lo que se comunique a la regidora este viernes. Entonces valorarán si aceptarán una de estas soluciones "provisionales" o si vuelven a movilizarse para exigir el uso de su cocina, instalada en el centro desde septiembre.
Las familias han compartido que desde la administración les han asegurado que el curso que viene podrán hacer uso de la cocina de Peñaflor, pero se muestran desconfiadas. "Nos han asegurado verbalmente que el curso escolar que viene habrá cocina in situ, pero dudamos por las promesas incumplidas que llevamos en este transcurso", han indicado. Desde Educación ya informaron la semana pasada de que tanto la alcaldesa de Peñaflor como el colegio son conocedores de que la gestión del comedor se va a licitar para entrar en servicio en el mes de septiembre, ya que las instalaciones han tenido que pasar las correspondientes inspecciones.
Es por esta causa también por el que, tras la "ocupación" de la cocina de Peñaflor por parte de las familias, Educación ha solicitado un informe detallado tanto a la inspección del centro como a la unidad de proyectos y de obras sobre el estado de las instalaciones y las actuaciones realizadas. Según indican desde el departamento, los hechos del viernes obligan a analizar la situación con "rigor y responsabilidad" ya que "el acceso no autorizado a la cocina del centro y la utilización de los recursos públicos para fines particulares, al margen de los procedimientos establecidos y sin cumplir las garantías de seguridad alimentaria, constituyen una infracción que debe ser evaluada".
Asimismo, Educación va a elevar la cuestión al Consejo Escolar, que es el órgano competente para tratar estos hechos y sus implicaciones. Desde la consejería han asegurado que se mantienen abiertos al diálogo y a avanzar en la puesta en marcha del servicio de comedor, pero han subrayado que "las medidas de presión que comprometen la seguridad, el uso adecuado de los recursos públicos o el funcionamiento del centro no son aceptables y no pueden ser el camino".
Por su parte, las familias se muestran contentas por el apoyo y seguimiento de la reivindicación del pasado viernes, así como también del seguimiento que están teniendo en redes sociales desde enero, cuando abrieron una cuenta en TikTok y otra en Instagram para denunciar que los alumnos comen de táper a pesar de tener la cocina instalada y recordar que son el único colegio público de Zaragoza sin servicio de comedor.
