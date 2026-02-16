Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un desprendimiento de rocas obliga a cortar la N-260 entre Aínsa y Boltaña

El incidente ha tenido lugar a las 12.00 horas a la salida de Aínsa

Un desprendimiento de rocas ha obligado a cortar la N-260 entre Aínsa y Boltaña.

Un desprendimiento de rocas ha obligado a cortar la N-260 entre Aínsa y Boltaña. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un gran desprendimiento de tierra y de rocas a la salida de Aínsa ha obligado a cortar la carretera, la N-260, que conecta este municipio oscense con Boltaña. Ha sido sobre las 12.00 horas. Desde la Delegación del Gobierno en Aragón han informado que la Unidad de Carreteras está desplazando maquinaria para despejar el vial afectado. Son unas labores que se van a centrar en liberar primero el carril exterior para dar paso alternativo y, a lo largo de las próximas horas, "probablemente al final del día", se espera que el tráfico quede restablecido en los dos carriles.

"Es una zona con bastantes desprendimientos, pero no recuerdo uno tan grande como el de ahora", ha señalado el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, quien ha recibido el aviso por parte de Protección Civil. En un principio, el deslizamiento de la tierra y de las rocas lo explican las abundantes precipitaciones de los últimos días.

El fin de semana, precisamente, desde el consistorio de Aínsa habían alertado de que las lluvias estaban haciendo mella en las infraestructuras a razón de los 240 metros cúbicos registrados a lo largo de las últimas semanas. Desde el consistorio detallaron diferentes incidencias en los accesos a Santa María de Buil, Sarratillo, Bruello, Sarratiás, Gerbe, Castejón de Sobrarbe, Latorre, La Ripa, La Lecina, Gabardilla Castellazo, Urriales, Las Bellostas, Sarsa de Surta, Paúles de Sarsa o Mondot.

