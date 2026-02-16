Lo que une a Torrero y al Centro de Zaragoza: el PP se impone en el barrio obrero

Torrero y el Centro de Zaragoza poco tienen que ver. Salvo por un detalle. El primero es un barrio obrero, tradicional, de los de toda la vida, con rentas modestas, población extranjera, calles estrechas y edificios antiguos y sin rehabilitar. En cambio, el Centro concentra las rentas más altas de la capital, es menos diverso, tiene grandes avenidas y viviendas reformadas. ¿Qué comparten? El voto. El PP ha sido el partido más votado en ambos barrios, aunque con diferencias, en las elecciones autonómicas.

Mientras que en el Centro Jorge Azcón recabó el pasado 8F hasta el 54% de los votos, Torrero es el distrito de Zaragoza donde menos representación obtuvo gracias a que CHA convenció y mitigó la caída de la izquierda, no al PSOE. Los socialistas han caído en todos los barrios, también en los suyos. Feudos como Delicias, Las Fuentes o El Rabal han cambiado de color para teñirse de azul y ha sido la formación aragonesista la que ha absorbido el descontento del electorado de izquierdas.

Una semana después de las elecciones en Aragón, en el PSOE todavía esperan que llegue la autocrítica. Los socialistas han obtenido su peor resultado de la historia, después del de Lambán en 2015, cuando Podemos le 'robó' buena parte del electorado descontento de izquierdas. Esta vez, el electorado ha votado en clave nacional y ha castigado a Pedro Sánchez. Pese a todo, el PSOE ha sido la segunda fuerza más votada.

El papel de Alegría y Ranera

Pero mientras muchos ponen la diana en la gestión de Sánchez, otros miran a los de aquí, y no solo a Pilar Alegría, también a Lola Ranera, la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, líder de la oposición de Natalia Chueca, la alcaldesa que ha salido reforzada en estas elecciones. Mientras el PSOE ha perdido apoyos en todos los barrios de la capital aragonesa, el PP ha mantenido el tipo, que no es poco teniendo en cuenta que la gestión siempre va acompañada de cierto desgaste en las urnas, que Vox ha crecido un 4% en la ciudad y que Jorge Azcón ha perdido apoyos en todo el territorio.

El 8F deja dos mensajes: Zaragoza se ha derechizado y el PSOE no ha activado ni a su electorado. «No hemos estado en los barrios en campaña, ni en los nuestros, donde está nuestra gente. Hace tiempo que hemos perdido el liderazgo que teníamos porque hemos perdido el discurso y la bandera de los barrios y se lo hemos regalado a la alcaldesa», asegura un miembro de un agrupación local del PSOE. Precisamente, la politóloga Carmen Lumbierres destaca de la campaña de Alegría su ausencia en la capital. «Mientras que Jorge Azcón ha estado muy presente en Zaragoza, junto a Chueca, a Alegría principalmente se le ha visto en el territorio, esa ha sido su apuesta, no la ciudad», explica.

El voto también es emocional

En unas elecciones en clave nacional, con la constante presencia de los líderes, «había gente que pensaban que las elecciones se convocaban para echar a Sánchez», apunta el politólogo y profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, David Pac, de ahí la importancia de estar presente. Las campañas de Alegría y Azcón han tenido objetivos muy distintos. Alegría, consciente de que Chueca está fuerte en la capital, lo ha apostado todo al territorio, explotando esa imagen de chica de pueblo. Y Azcón lo ha dado todo en la ciudad, donde concentran sus apoyos y donde fue alcalde durante cuatro años.

Pilar Alegría y Lola Ranera con dos vecinos de balsas Ebro Viejo. / PSOE

No hay que olvidar que el voto tiene una importante carga emocional y estar presente siempre suma. «En Las Fuentes hemos perdido por 177 votos. Con una visita seguramente el resultado habría sido otro, pero no hemos ido ni a ver a nuestra gente. No hemos movilizado a los nuestros», insiste el socialista, que añade que tampoco han «desgastado al PP» en temas como la vivienda.

Mensajes clave

Las Fuentes, con algo más de 42.000 vecinos y un 22% de población extranjera, tiene una de las rentas más bajas de la capital (25.531 euros según la Agencia Tributaria) y alquileres que superan ya los 800 euros al mes. Algo parecido sucede en Delicias, el barrio más poblado, envejecido y diverso de la capital, donde los precios ahogan a sus vecinos. «Nos ha faltado incidir en la situación de estos barrios, hablar de vivienda, de los problemas que tiene la gente para acceder a un piso. O de la proliferación de los pisos turísticos y de las necesidades que hay en sus los colegios», explica el socialista.

Otra voz del PSOE que ya peina canas apunta a la escasa capacidad que han tenido para desgastar al PP y su gestión al frente de la ciudad después de siete años gobernando. «Azcón se ha paseado con Chueca por toda la ciudad. Lo mismo les daba visitar un mercado que una asociación. Han estado presentes en los barrios y han escuchado los problemas de la gente. Eso no lo hemos hecho», recalca otro de los que reclama más autocrítica y avisa: «CHA nos hará más daño en Zaragoza que en el territorio». Los aragonesistas han crecido en todos los distritos, con una media del 5%, y su líder, Jorge Pueyo, ha demostrado que se dirige a Jorge Azcón de tú a tú. «Ha jugado un papel de jefe de la oposición y eso al PSOE le ha hecho mucho daño», dice otra voz autorizada del socialismo aragonés.

Otro de los problemas que ha tenido el PSOE ha sido la capacidad para movilizar a su electorado. Para ejemplo está El Rabal, que después de 15 años ha dejado de ser un bastión socialista y donde Azcón se ha llevado el 31% de los votos.

A la ausencia de Alegría (y Ranera) se suma otro hándicap y es que a Jorge Azcón se le sigue viendo como alcalde. Se le reconoce por la calle y, mientras que en su momento su popularidad le sirvió a Natalia Chueca para alcanzar la Alcaldía con 15 concejales -a solo uno de la mayoría absoluta-, ahora ha sido ella la que ha sumado y Azcón el que se ha beneficiado del efecto arrastre. «Los cambios a nivel nacional los recogen las ciudades y es donde se ha castigado más al PSOE porque cuando se habla de Educación o de Sanidad se piensa en el Gobierno de Madrid, no en el autonómico, y al PSOE le ha pasado factura», explica Lumbierres que recuerda: a Jorge Azcón el adelanto electoral no le ha salido bien porque ahora depende mucho más de Vox.