Vox recuerda que Jorge Azcón todavía no les ha convocado a una reunión para negociar en Aragón

Ocho días después de las elecciones autonómicas en Aragón, el balón sigue en el suelo y PP y Vox no han iniciado, oficialmente, las negociaciones para un futuro Gobierno o para la investidura del presidente de Aragón. El portavoz de Vox a nivel nacional, José Antonio Fúster, el único de la formación de extrema derecha que hace declaraciones a este respecto, ha recordado que el presidente de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, todavía no les ha convocado a una reunión para negociar en Aragón. Y ha asegurado, por otra parte, que las negociaciones en Aragón y en Extremadura "son independientes" y que la ventaja para los populares es que "ya saben lo que queremos y lo que pensamos desde Vox".

Una semana después de la cita con las urnas y a dos semanas de la conformación de las Cortes en Aragón, cuando podría realizarse el primer acuerdo entre PP y Vox para la configuración del Ejecutivo, hay pocos avances entre las dos fuerzas de la derecha, de cara a un acuerdo que evite una repetición electoral.

El PP de Jorge Azcón celebra esta tarde una reunión de su Junta Directiva Autonómica, la primera desde las elecciones en la que el presidente de Aragón en funciones analizará los resultados del pasado 8F, en los que su partido siguió siendo la fuerza más votada de Aragón, pese a perder dos escaños, y con el ascenso de la extrema derecha de Vox, que pasó de 7 a 14 diputados.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que las negociaciones en cada territorio son "independientes", y ha recordado que en Aragón no han pedido "absolutamente nada" ya que no han comenzado las reuniones.

Preguntado por las relaciones con el PP de Aragón, Fúster ha recordado que desde que salieron del Gobierno, en el verano de 2024, "la sintonía cambió algo, antes estaba mejor". "En el momento en que no quiere negociar a los presupuestos y manda a nuestro grupo parlamentario 30 páginas de un Power Point y le pedimos los 5.000 folios del presupuesto, y no lo aceptó y decidió convocar elecciones, pues ahí la sintonía se pierde bastante", ha expresado Fúster, siguiendo con el símil musical.

Ahí ha recordado que, pese al intercambio inicial de mensajes que se produjo la semana pasada, el presidente aragonés en funciones no les ha convocado a ninguna reunión ni se ha producido, oficialmente, ninguna negociación. "Depende de ellos. Ellos tienen la ventaja esencial: saben lo qe pensamos, lo que queremos y lo que pedimos. Lo que no sabemos es qué pensará el PP", ha dicho el portavoz nacional de Vox, que ha hecho referencia en varias ocasiones a que "hay tantos PPs como Marías Guardiolas", en una crítica directa a la presidenta extremeña, que hoy ha intentando acercarse a Vox, asegurando que comparten el mismo "feminismo" en una entrevista.

El portavoz de Vox ha vuelto a insistir en que las negociaciones en Aragón Extremadura "por supuesto que son independientes, no jugamos a la táctica", y ha reconocido que "en todos los sitios saben lo que necesitamos, en algunos territorios ha habido un trabajo previo de acercamiento o de comprensión por unas negociaciones más fáciles en el pasado que pueden dar sus resultados", en referencia a Aragón.

Pero no ha cerrado ninguna puerta, ni la del acuerdo a corto plazo para llegar al Pignatelli, ni todo lo contrario. "Se puede dar la paradoja de que en Aragón pactemos antes que en Extremadura? Podría ser, pero a lo mejor no", ha soltado Fúster. Tampoco ha confirmado quién estará en el equipo negociador de Vox, donde figurará su candidato, Alejandro Nolasco, pero no está confirmado si participará Montse Lluís, la secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, centrada por ahora en las negociaciones con Extremadura. Si no es ella, "delegará" en algún miembro de la secretaría, del que no se ha dado el nombre.

Sin reuniones, no hay negociación

Con todo, también desde Vox recuerdan algo evidente respecto a las relaciones en Aragón: "No ha habido negociación, no nos hemos sentado". Por lo tanto, aún no hay propuestas en firme sobre la mesa. "Sí que ha habido intercambio de mensajes y de momento no hemos pedido absolutamente nada. No negociamos en ruedas de prensa. Lo que pedimos ya lo sabe el PP, y tengo que ser súper cauto", ha expresado Fúster.

Lo único que ha dicho con claridad, por otra parte, el portavoz de la ultraderecha, es que reclamarán una presencia "proporcional" en el Gobierno aragonés, y en el extremeño. "Los extremeños y los aragoneses han votado el doble de Vox", ha recordado.

También ha expresado, en respuesta a declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "no se puede utilizar a nuestros votantes mientras se nos mira por encima del hombro". "El señor Feijóo no conoce a nuestros votantes, que son los que saben que España necesita un cambio real y que solo queda Vox para protagonizar ese cambio", ha defendido Fúster, que ha vuelto a equiparar al PP y al PSOE como dos partidos que han desplegado "las mismas políticas" en España.

"No hemos llegado aquí para no estar en los gobiernos, pero no vamos a gobernar con las ideas de la izquierda. A ver si (en el PP) escuchan nuestras ideas y las gestionan tan bien como las del PSOE", ha concluido Fúster.