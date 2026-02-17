Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)

La frontera administrativa que separa Aragón y Cataluña es, en el sector porcino, poco más que una línea en el mapa. Lo corroboran las últimas operaciones corporativas protagonizadas en la comunidad vecina por dos gigantes aragoneses: Costa Food Group y Grupo Jorge. Ambos territorios forman el gran corazón productivo de la actividad, tanto en el ámbito ganadero como en el industrial, y juntos concentran más del 60% del censo nacional de cerdos y de la capacidad de sacrificio. Un eje empresarial único, tejido con inversiones, participaciones cruzadas y alianzas históricas, que vuelve a estrecharse con los movimientos que han fraguado a pesar del contexto de incertidumbre generado por el foco de peste porcina detectado en Barcelona.

La operación de mayor calado la ha protagonizado Costa Food Group, el holding de la familia Costa con sede en Fraga. La compañía ha adquirido al también aragonés Grupo Jorge el 52,63% que este mantenía en Escorxador Frigorífic d’Osona (Esfosa), a través de su participación en el grupo catalán Baucells.

Con esta compra, Costa eleva su control en el matadero catalán hasta el 78,95% del capital —ya poseía un 26,32%— mientras que el 21,05% restante queda, por ahora, en manos de Embutidos Subirats.

Esfosa, con sede en Vic (Barcelona), es el segundo mayor matadero porcino de España, con una capacidad instalada de hasta 15.000 cabezas al día. Sin embargo, en la actualidad opera en torno a las 7.000 debido al incendio que el pasado verano arrasó buena parte de sus instalaciones y redujo de forma significativa su potencial productivo. La estrategia de la firma aragonesa pasa ahora por reconstruir y ampliar sobre el terreno anexo que también ha adquirido, con el objetivo de recuperar en un plazo aproximado de dos años la capacidad previa al siniestro e incluso reforzarla.

Fuentes próximas al grupo aragonés subrayan que la inversión prevista permitirá modernizar el complejo e integrar aún más la cadena de valor, desde el sacrificio hasta el despiece y la transformación. La operación consolida la apuesta de Costa por el eje de Osona, uno de los principales polos del porcino español, donde se concentran grandes operadores industriales y una potente red exportadora.

Grupo Jorge: compras en Cataluña y Aragón

Tras la salida de Esfosa, Grupo Jorge ha centrado su expansión en otros frentes. Por un lado, ha adquirido la actividad productiva de Baucells Pork Work (BPW), también en Vic y vinculada al citado grupo catalán, integrando una planta con capacidad superior a las 90.000 toneladas anuales y fuerte vocación exportadora, con presencia en más de medio centenar de países y una plantilla de más de un centenar de trabajadores.

Se trata de una unidad productiva especializada en el deshuesado de jamones en cinco cortes o desgrasado. La compañía de la familia Samper refuerza así su posicionamiento en productos de mayor valor añadido.

Por otro parte, el grupo de la familia Samper ha completado en Aragón la compra del 100% de Aragonesa de Piensos (Arpisa), tras adquirir el 23,98% que aún mantenía la multinacional neerlandesa Nutreco. La operación le permite entrar de lleno en el negocio avícola y diversificar especies, consolidando su marca Norave en el norte peninsular.

Estos movimientos corporativos se producen en un momento especialmente sensible para la industria porcina, tras la detección de focos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, la misma donde se ha llevado a cabo estas operaciones corporativas. La situación ha reactivado los protocolos sanitarios y la vigilancia epidemiológica en el noreste peninsular, pero no ha frenado las decisiones estratégicas de inversión. Más bien al contrario.

El paso dado por el Grupo Costa refleja una apuesta a medio y largo plazo por ganar escala y competitividad en un mercado cada vez más exigente y globalizado.