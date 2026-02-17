Se buscan 50 ingenieros: empleo industrial se abre paso en Aragón con ofertas para todos los niveles

Aragón necesita ingenieros. Y los busca ya. La bolsa de empleo del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja arranca febrero con casi 50 ofertas dirigidas a perfiles de ingeniería industrial, un termómetro de la alta demanda que mantiene este colectivo en el mercado laboral y de su presencia transversal en sectores tan diversos como la automoción, la construcción, la energía o la industria manufacturera.

Aunque la mayoría de vacantes se concentran en Zaragoza, las oportunidades se extienden también a Huesca y Teruel, además de otras provincias como Ávila y Madrid, y a comunidades como La Rioja o incluso Málaga, reflejando la movilidad y el alcance nacional de una profesión que suele actuar como engranaje técnico en múltiples entornos productivos.

Puestos de responsabilidad y perfiles junior

Entre las ofertas publicadas figuran posiciones de responsabilidad como director/a de mantenimiento en sectores de automoción y fundición, ingeniero/a de procesos industriales o adjunto/a a dirección de producción, orientadas a la gestión técnica y operativa. A la vez, la bolsa incluye opciones para perfiles con menor experiencia, desde prácticas remuneradas y puestos junior hasta posiciones senior y colaboraciones profesionales, con requisitos que combinan conocimientos técnicos --por ejemplo, dominio de herramientas CAD-- con competencias de comunicación, liderazgo o idiomas.

Las áreas con mayor presencia en las ofertas abarcan desde el cálculo de estructuras y oficina técnica hasta el mantenimiento integral de edificios e infraestructuras, pasando por la coordinación de seguridad y salud en obra, la producción industrial y la mejora continua o los proyectos técnicos en metal, fabricación o elevación. También aparecen oportunidades vinculadas a energías renovables e instalaciones eléctricas, compras y supply chain en construcción, ventas técnicas y telecomunicaciones, prevención de riesgos laborales, docencia universitaria y participación en proyectos de transformación digital.

La jornada “Profesión y Futuro” en la EINA

El impulso a la empleabilidad no se queda en el tablero de anuncios. El lanzamiento de las últimas ofertas coincide con la 5ª edición de la Jornada “Profesión y Futuro”, que se celebra este miércoles 18 de febrero, en el salón de actos del edificio Ada Byron de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, a partir de las 12.00 horas. La sesión está dirigida a estudiantes de 1º y 2º del Máster en Ingeniería Industrial y también a alumnado de 4º curso de grados técnicos.

En el programa participarán cuatro perfiles con trayectorias consolidadas, que abordarán distintos ámbitos profesionales del sector. En concreto, José Ramón Largo, con más de 30 años de experiencia en instalaciones energéticas, químicas y de fluidos en empresas como BP; Ana Moreno, ingeniera industrial y CEO de Tranvías de Zaragoza desde 2013, con experiencia previa en Metro y Renfe, centrada en gestión de organizaciones ferroviarias; David Sánchez Mateo, especialista en diseño electrónico, mecánico y automático, con más de 25 años de experiencia y foco en buenas prácticas de Lean Engineering; y Luis Soriano Bayo, de la primera promoción de Ingeniería Industrial de la Universidad de Zaragoza, con casi 50 años de trayectoria en construcción industrial.

“Puente entre profesionales, estudiantes y empresas”

Desde el Colegio subrayan que el objetivo es reforzar su papel de conexión entre la formación y el mercado. “Con esta iniciativa, el Colegio refuerza su papel como puente entre profesionales, estudiantes y empresas, fomentando la empleabilidad, la formación continua y la innovación en el sector industrial”, ha señalado el decano, Salvador Galve, quien defiende que la combinación de bolsa de empleo y jornadas informativas permite a los futuros ingenieros conocer “de primera mano” el abanico de perfiles demandados.

El Colegio insiste, además, en el valor del itinerario formativo: cursar el Máster en Ingeniería Industrial tras completar el grado “se traduce en una excelente proyección laboral”, sostiene Galve. En ese contexto, el decano aporta indicadores de actividad y empleo que, según explica, sitúan la profesión con una tasa de empleabilidad cercana al 92% y una tasa de actividad del 98,6%.

La demanda, añaden, se entiende también por el tejido empresarial aragonés y riojano. El 91% son micropymes o pequeñas compañías, organizaciones donde a menudo no es viable incorporar grandes departamentos técnicos. En ese escenario, el perfil del ingeniero industrial --con visión generalista de distintas áreas y capacidad para intervenir en procesos productivos-- se presenta como un profesional “idóneo”, especialmente en retos que ya están sobre la mesa: digitalización, descarbonización y mejora de la competitividad.