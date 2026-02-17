La CHE refuerza la vigilancia en las motas ante una riada que no bajará hasta el fin de semana: "Hemos rozado niveles extraordinarios"

La crecida del río Ebro ha llegado este martes a la capital aragonesa con un caudal de 1.500 metros cúbicos y se mantendrá hasta el viernes en niveles similares, según la previsión de la CHE, sin que se hayan registrado hasta el momento afecciones importantes, salvo en la zona de la urbanización Torre Urzáiz, que ayer por la tarde quedó desalojada para garantizar la seguridad. Desde el organismo de cuenca están reforzando la vigilancia de las motas en el entorno de Quinto debido a la extensión en el tiempo del fenómeno, aunque confían en que no se produzcan incidentes significativos.

La crecida, que ha unido dos avenidas diferentes en el tramo urbano de Zaragoza, volverá durante el fin de semana a los niveles habituales para esta época del año, que suelen rondar los 400 metros cúbicos. La jefa del SAIH Ebro, Esther Ruiz, ha expresado que tras la llegada de la primera riada la segunda avanza a más velocidad hasta que se solapen en una sola a la altura de Gelsa. "Hemos rozado niveles extraordinarios y por ser una avenida tan larga podrían producirse los primeros problemas", ha indicado.

Además de los trabajos de vigilancia de la CHE, desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ordenó el lunes por la tarde el desalojo de la urbanización Torre Urzaiz, uno de los puntos más afectados por la crecida donde, a partir de los 1.467 metros cúbicos por segundo, comienzan a registrarse los primeros problemas. Entre los vecinos, solo un matrimonio de 70 años requiso alojamiento por parte del Ayuntamiento, por lo que han sido alojados en un hostal de la ciudad.

Para garantizar la seguridad, Policía Local vigilará permanentemente la zona los próximos días hasta que los vecinos puedan regresar a sus casas. Por otro lado, se están revisando también zonas de la ribera, donde duermen personas sin techo, en concreto el puente de la Almozara, el paseo de la Igualdad, frente a parque San Pablo, y en las inmediaciones del club Náutico. Desde Servicios Sociales, se les ofreció alojamiento en el albergue municipal, pero las pocas personas que quedaban hoy en estas zonas han preferido retirarse por su cuenta a lugares más alejados del cauce.

La concejala delegada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha estacado a su vez que se están realizando inspecciones de las tres motas más importantes, las de Monzalbarba, Alfocea y Almozara, en las que tampoco se han observado afecciones importantes más allá de alguna pequeña filtración que no revierte gravedad y que no se prevé que requiera ninguna intervención. "De momento tranquilidad, vigilancia y estar en los puntos críticos que son más vulnerables", ha apuntado.

La riada, que ha dejado avisos naranjas en Pina y Novillas, se mantiene estable debido a que las lluvias de las últimas horas han sido en forma de nieve, algo que reduce los aportes al cauce. Aguas abajo de Zaragoza no se esperan tampoco grandes afecciones, pero se mantiene el reto de "reforzar y supervisar motas" debido a que la variación de caudal podría debilitar las estructuras, sobre todo una vez pase el episodio principal.