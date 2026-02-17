El coste de la huelga de médicos en Aragón: ¿cuánto salario pierde un profesional por secundarla?

Aragón y el país entero enfrentan esta semana una huelga médica que aúna reclamos estatales y autonómicos. A nivel nacional, los facultativos luchan por un Estatuto Marco propio, mientras que en el plano regional solicitan al Gobierno aragonés, que está en funciones, mejoras en sus condiciones laborales y económicas. Los paros se extenderán hasta este viernes 20 de febrero, cinco jornadas en las que los profesionales pararán su actividad para mostrar su malestar. Frenar la actividad también tendrá una consecuencia económica para los huelguistas, que estiman que secundar los cinco días supondrá una pérdida salarial de cerca de 1.100 euros para los médicos adjuntos.

Según exponen fuentes sanitarias, la reducción en el salario es de entre 200 y 250 euros brutos al día para los médicos adjuntos. Médicos explican que, por día de huelga secundado, se descuenta un 1,5 del sueldo de una jornada, en lo que se tiene también en cuenta los complementos diarios, la antiguedad, etc. Otros facultativos especifican, en base a otros paros previos, que se detrae de su salario 220 euros brutos.

Eso sí, los médicos concretan que son cifras en bruto y que, tras aplicar el IRPF, la pérdida salarial es menor. Detallan que sería de entre un 30 y un 40% menos del sueldo neto de un facultativo en una jornada corriente, que calculado en función de estas cifras sería de entre 133 y 167 euros brutos al día.

Con todo, los profesionales indican que la reducción salarial por secundar la huelga depende de los años trabajados. Los médicos de Aragón están llamados a los paros durante toda esta semana y también del 16 al 20 de marzo en Aragón. Si el escenario no varía, continuarán las movilizaciones. A nivel estatal, la convocatoria es indefinida y se extiende hasta el mes de junio, con una semana sin actividad médica por mes.

En la primera jornada de huelga, las cifras de seguimiento de las organizaciones convocantes en la comunidad, CESM Aragón y Fasamet, y el Departamento de Sanidad de la DGA fueron muy dispares: mientras los primeros cifraron en un 50% la participación en Atención Primaria y más de un 85% en hospitalaria, el segundo redujo el porcentaje al 13,5%.

La convocatoria nacional llega después de que el Ministerio de Sanidad firmara en enero un acuerdo con los sindicatos mayoritarios del sector (Satse-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) para crear el Estatuto Marco. Los médicos han rechazado este avance porque considera que se realizó "sin preguntar" a los facultativos y sin tener en cuenta su criterio a la hora de negociar sus condiciones laborales.

A los reclamos estatales han sumado otros regionales para exigir a la administración que mejore sus retribuciones y su marco laboral, además de que ello se equipare al de otras comunidades. Los puntos dependen del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que ahora mismo está en funciones.