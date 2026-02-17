Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones

Una inmobiliaria afincada en Zaragoza ha lanzado una oferta millonaria para hacerse con hasta 44 activos que son propiedad del cerebro de la trama de corrupción Gürtel, Francisco Correa. Una operación que esta firma, perteneciente al grupo AC Inmobiliaria y con sede en la céntrica calle Coso, cifra en 6,1 millones de euros con el objetivo de desembolsar un 10% al inicio, 610.000 euros, cuando la Audiencia Nacional dé el visto bueno a la venta, y los 5.490.000 euros restantes en un plazo máximo de seis meses.

Antes de final de año podrían cambiar de manos todas estas propiedades del líder de la Gürtel, si se cumplen las pretensiones del responsable de esta oferta que, tal y como ha adelantado 'Infobae', trasladó su oferta por escrito al despacho de abogados que defiende a Correa, que ya la ha remitido a la Audiencia Nacional. Ninguno de estos bienes, que están actualmente embargados por orden de la Audiencia Nacional, están ubicados en Aragón, pero sus objetivos hace tiempo que traspasaron las fronteras de la comunidad que vio nacer a esta inmobiliaria, tanto a la matriz como a Inversiones Aralmar, la filial que está detrás de esta oferta millonaria.

Todos estos activos acabaron embargados judicialmente a raíz del escándalo de la trama Gürtel que acabó con condenas para todos sus autores, empezando por el propio Correa, que sigue cumpliendo pena, aunque ahora disfruta del tercer grado penitenciario. Un caso de corrupción vinculado al Partido Popular que entonces dirigía Mariano Rajoy y que al cerebro de la trama le reportó cuantiosos bienes. Entre los que pretende quedarse Aralmar se encuentran algunos de los inmuebles más lujosos, como chalés en Ibiza, Cádiz y Madrid, garajes, varias parcelas rústicas y atraques para barcos en Sotogrande.

Lo más llamativo de esta oferta es la cuantía que se ofrece en esta operación, ya que todos tienen una cifra que está muy por debajo de su valor actual de mercado. Quizá por eso ha despertado el interés de esta inmobiliaria afincada en Zaragoza que desde hace meses también tiene sede en Madrid. Hacerse, por ejemplo, por solo 194.000 euros con el lujoso chalé que Correa quería construirse en Punta Grossa, en el municipio de Sant Joan de Labritja en la isla balear de Ibiza, y que dejó inacabado, es toda una ganga para esta firma aragonesa. O los 389.000 euros que ofrece este inversor aragonés por la lujosa vivienda que tenían en Las Rozas (Madrid), muy por debajo de su valor real en el mercado.

En el caso de la mansión ibicenca que se quedó sin terminar, se trata de 4.000 metros cuadrados de suelo donde se empezó a levantar una vivienda de tres plantas con 400 metros cuadrados de superficie que fácilmente podría superar los dos millones de euros en el mercado actual, en base a los precios que se piden en este entorno. Esta parcela está ubicada en el número 58 de la calle Punta Grossa, con unas vistas privilegiadas a la cala de Sant Vicent, una vivienda de lujo a precio de ganga.

Además, esta propiedad fue adquirida en 2006 por Osiris Patrimonial, una de las empresas implicadas de la trama Gürtel y que se compró con las comisiones obtenidas por esta procedentes de la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. Sin embargo, la paralización de las obras no se produjo por la trama de corrupción sino porque un vecino denunció los trabajos por el exceso de ruido y el ayuntamiento de la localidad ibicenca descubrió que se había excedido en la edificabilidad permitida en la licencia municipal.

Ahora puede acabar en manos de Aralmar, que trasladó su oferta al despacho de abogados que representa a Correa el pasado 29 de enero, y que en el largo listado de propiedades que quiere adquirir también incluye una parcela de 2.000 metros cuadrados en la misma localidad ibicenca de este chalé inacabado por la que ofrece 97.230 euros.

Aunque todas estas propiedades pertenecen a Correa, lo cierto es que a día de hoy no puede hacer uso de ellas, ya que el embargo que pesa sobre ellas sirve para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de sus múltiples condenas. Una pena por la que ya lleva cumplidos diez de los 18 años que como máximo debía permanecer encarcelado, aunque desde junio de 2023 disfruta del tercer grado penitenciario que obtivo gracias a que depositó 21 millones de euros. Ahora esta oferta le supondría otra inyección extra de dinero para hacer frente a la elevada suma impuesta. Además, si fructifica la oferta de Inversiones Aralmar, esta también asumiría el coste actual de la deuda que arrastran estas propiedades, sobre todo derivadas de los impagos de impuestos como el IBI o de las cuotas comunitarias.

La localidad donde se ubican el mayor número de bienes incluidos en la oferta es Marbella. Allí, la inmobiliaria afincada en Zaragoza quiere hacerse con dos viviendas y diez garajes, entre las que destaca un ático en Puerto Banús (en la urbanización Embrujo Playa) cuya tasación ronda los 1,6 millones de euros y por el que se ofrece 534.000 euros, un tercio de su precio real. Además de ser uno de los lujosos inmuebles en poder del cerebro de la trama Gürtel, también fue el lugar de residencia de su exmujer, Carmen Rodríguez Quijano, condenada a 17 años y ocho meses de prisión y encarcelada desde 2020 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

También está en el listado de inmuebles la casa donde fue detenido Correa en 2009, una lujosa vivienda en Sotogrande (Cádiz) por el que el inversor aragonés ofrece abonar 680.610 euros. Tiene más de 500 metros cuadrados y está ubicado en la urbanización Valgrande, al que se suman dos plazas de garaje y un trastero, todo ello con un valor de mercado muy superior.

Junto a esta propiedad, la inmobiliaria aragonesa también pretende hacerse con siete parcelas, valoradas entre 340.000 y 380.000 euros, cuatro atraques en el puerto de Valgrande, cuatro garajes y una finca en otro complejo residencial llamado Ribera del Emperador, junto a la playa, por el que oferta 486.000 euros, además de cuatro garajes ubicados en otras zonas de esta misma localidad gaditana.

Noticias relacionadas

También en Cádiz, pero en Tarifa, la empresa zaragozana quiere hacerse con seis fincas rústicas, de 8.000 metros cuadrados la más pequeña y hasta 42.000 la más grande. Y otras dos las pretende en Algeciras, ubicadas en un paraje llamado Punta Carnero por las que ofrece 77.780 euros.