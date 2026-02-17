Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud
El Ministerio para la Transición Ecológica otorga provisionalmente a Next Generation Energy, vinculada al grupo aragonés, los 410 MW del nudo próximo a Calatayud en la primera hornada de concursos de acceso a demanda a la red eléctrica
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado provisionalmente a la firma Next Generation Energy, vinculada a Forestalia a través de Levitec, la capacidad de acceso a demanda del nudo eléctrico de Terrer (Zaragoza), con 410 megavatios (MW) disponibles. La resolución se enmarca en la primera tanda de concursos lanzados por el departamento que dirige Sara Aagesen para ordenar la avalancha de proyectos electrointensivos que pugnan por conectarse a la red de transporte.
El reparto está hecho y la compañía aragonesa de energías renovables es una de las ganadoras. Transición Ecológica ya se lo comunicó a todos los beneficiarios, según adelantaron fuentes ministeriales a la agencia Europa Press y ha podido confirmar este diario. El concurso de Terrer fue uno de los ocho activados el pasado mes de julio en seis comunidades autónomas, con una potencia global en juego de 3.681 MW. Sin embargo, durante la tramitación varios aspirantes retiraron sus solicitudes y en tres nudos --Terrer (Aragón), Arrigorriaga y Mercedes Benz (País Vasco)- finalmente no fue necesario celebrar el procedimiento competitivo al quedar un único solicitante.
La apuesta de Forestalia por los centros de datos
En el caso zaragozano, Forestalia y Endesa competían inicialmente por este activo energético, pero finalmente ambas compañías sellaron una alianza estratégica que puso fin a la disputa por el acceso a la red y ha despejado el camino para la construcción de un gran centro de datos en la zona, previsiblemente en el término de Calatayud, proximo a la subestación de Terrer, como viene dejando caer el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda.
Mediante este acuerdo, avanzado en su día por Heraldo y que han confirmado a este diario fuentes conocedoras del mismo, ambas compañías integran sus capacidades. La eléctrica del grupo italiano Enel aportará parte de la energía que nutrirá el autoconsumo eléctrico que abastecerá la infraestructura digital a través de tres parques fotovoltaicos que desarrolla en la zona.
La capacidad adjudicada permitirá avanzar en un nuevo centro de datos promovido por el grupo aragonés en el entorno de Terrer. La iniciativa se suma a la macroinversión de 12.048 millones de euros anunciada en noviembre por Forestalia para levantar tres grandes centros de datos en la provincia de Zaragoza, en las localidades de Magallón, Botorrita y Alfamén, apoyándose en su cartera de generación renovable como palanca competitiva. El acceso garantizado a la red es un paso clave, ya que estos desarrollos requieren potencias equiparables a las de grandes complejos fabriles.
Condiciones de la adjudicación
Los concursos convocados por el Miteco se rigen por los artículos 20 bis y siguientes del Real Decreto 1183/2020 y por el Real Decreto-ley 8/2023. El ministerio ha aplicado tres criterios de adjudicación: emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, volumen de inversión y fecha de inicio del consumo energético. Los proyectos vinculados a electrificación y descarbonización han tenido preferencia frente a otros consumos, y los promotores debían aportar garantías económicas de 25 euros por kilovatio solicitado para cada uno de los criterios.
Tras la notificación a los interesados, la resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado y el adjudicatario deberá reactivar los trámites de acceso y conexión ante el gestor de la red. La capacidad no otorgada, en su caso, se liberará conforme a los criterios generales previstos en la normativa.
El movimiento refuerza la apuesta de Forestalia por diversificar su modelo de negocio hacia el almacenamiento y el procesamiento de datos, en un momento en que Aragón compite por atraer inversiones asociadas a la economía digital y a la electrificación industrial. No obstante, la operación se produce en un contexto delicado para el grupo, que ha aparecido citado en informaciones relacionadas con derivadas del llamado caso Koldo. La compañía ha defendido públicamente su actuación y mantiene que sus proyectos siguen su curso ordinario administrativo.
