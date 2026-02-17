Majorel pone números a los despidos del ERE en Zaragoza: “No aceptaremos cifras ni decisiones cerradas de antemano”

El ajuste laboral ya tiene números, aunque la plantilla aún no conoce todos los detalles. La dirección de Majorel SP Solutions, integrada en el grupo Teleperformance, ha trasladado este lunes a la comisión negociadora el alcance del despido colectivo anunciado la pasada semana. Los sindicatos hablan de un expediente de regulación de empleo (ERE) de gran magnitud y reclaman documentación que justifique unas causas organizativas y productivas que, aseguran, deberán probarse con datos.

En la oficina de la compañía en Zaragoza, situada en el edificio El Trovador, el recorte de personal propuesto es de 30 despidos.En total, la empresa plantea 329 extinciones de contrato a nivel nacional y afecta a otras cuatro plataformas de telemárketing: Salamanca (169), Barcelona (67), Jerez (48), Madrid (15). De ellas, 195 corresponderían a agentes y 134 a personal de estructura y staff, según los datos facilitados a los sindicatos.

Un ajuste concentrado en Orange y Bytedance

La compañía justifica el expediente por causas organizativas y productivas y ha señalado que el recorte afectaría mayoritariamente a los servicios vinculados a Orange y Bytedance, además de incluir personal de otras campañas y áreas de soporte.

En Zaragoza, donde la plantilla ronda las 700 personas --más unas 50 contratas a través de ETT--, el impacto sería cuantitativamente menor que en otras sedes, pero se suma a una trayectoria de reducción constante de empleo. Será el tercer ERE en la capital aragonesa desde 2023 y el sexto en el perímetro del grupo si se contabilizan también los ejecutados en otras sociedades vinculadas.

Desde CGT subrayan que las cifras comunicadas “son un primer borrador” y que deberán respaldarse con la documentación económica y organizativa completa. En un comunicado, el sindicato insiste en que no aceptará “decisiones cerradas de antemano” en una empresa que, recuerdan, no ha alegado pérdidas sino reorganización productiva.

La mayor afectación, en Salamanca

El grueso del expediente se concentra en Salamanca, con 169 despidos, más de la mitad del total. Le siguen Barcelona (67) y Jerez (48). Zaragoza quedaría en quinto lugar en volumen de afectados, aunque el ajuste representa un nuevo golpe en un centro que ha visto reducir su plantilla a la mitad en menos de una década.

La comisión representativa sindical está integrada por CCOO (4 miembros), UGT (3), USO (3), CGT (1), CSIF (1) y OSTAS (1). UGT ha anunciado que estudiará la documentación aportada y solicitará información adicional para explorar alternativas que eviten “medidas traumáticas”.

CGT, por su parte, mantiene su rechazo frontal al expediente y advierte de que la reiteración de ERE convierte el despido colectivo en “práctica habitual” y no excepcional. Desde SOA (Sindicato Obrero Aragonés) lamentaron que no se haya permitido su participación en la reunión "al menos como oyentes". "Aunque lo hemos solicitado, no hemos recibido respuesta..", apuntaron.

El calendario de negociación incluye reuniones los días 25 y 27 de febrero y 4, 9, 12, 17 y 18 de marzo. El periodo de consultas se prevé intenso.

Un sector en tensión en Zaragoza

El ajuste de Majorel se produce apenas días después de la deslocalización del servicio de atención al cliente de WiZink en Zaragoza, gestionado por Zelenza CEX, trasladado a Portugal. Dos movimientos que vuelven a situar bajo presión al sector del contact center en la ciudad, uno de los que más empleo urbano generó tras la crisis financiera.

En el caso de Majorel-Teleperformance, los sindicatos vinculan parte de la inestabilidad a la estrategia global del grupo, con fuerte implantación en Latinoamérica y capacidad para reubicar campañas en mercados de menor coste. La empresa, por ahora, defiende que el expediente responde a necesidades organizativas y productivas derivadas de la evolución de los servicios.