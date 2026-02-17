Mann Hummel rebaja en 25 la cifra de despidos, pero la negociación del ERE sigue lejos del acuerdo

La negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Mann Hummel en su planta de Zaragoza continúa encallada. Tras la reunión celebrada este martes, el presidente del comité de empresa, Carlos Almau (UGT), ha asegurado que el proceso “va muy despacio” y que, aunque se ha producido una reducción de 25 afectados respecto a los 158 despidos planteados inicialmente, las posiciones siguen “muy lejos de cualquier acuerdo”.

La dirección ha rebajado la cifra hasta 133 trabajadores, un movimiento que la parte social valora como “un avance”, aunque claramente insuficiente. “Estamos muy lejos de cualquier tipo de acuerdo”, ha reiterado el representante sindical, que ha emplazado a la empresa a acudir a la próxima reunión —prevista para el próximo jueves— con “más seriedad, más responsabilidad y propuestas coherentes con la plantilla”.

Uno de los principales focos de tensión en el encuentro ha sido la intención de la empresa de introducir en la mesa medidas de flexibilidad interna que, a juicio del comité, no corresponden al ámbito de negociación de un ERE. “Es una auténtica irresponsabilidad”, ha señalado Almau, quien ha rechazado de plano debatir cuestiones que deberían tratarse en el marco del convenio colectivo vigente. “Estamos hablando de despidos, no de modificar condiciones laborales. Eso toca en otra mesa”, ha subrayado.

Recta final de la negociación

El periodo de consultas encara ya su recta final --el plazo teórico finaliza el día 27 de febrero-- y el comité reconoce que el margen temporal empieza a estrecharse. Pese al ligero ajuste en la cifra de afectados, los sindicatos mantienen que la empresa no ha justificado suficientemente las causas productivas alegadas. Recuerdan, además, que actualmente hay trabajadores eventuales y personal subcontratado prestando servicio en la planta, lo que, a su juicio, cuestiona la necesidad de un despido colectivo de esta magnitud.

Mientras tanto, la plantilla continuará con las concentraciones semanales a las puertas de la fábrica de Plaza y no descarta nuevas movilizaciones en función de cómo evolucione la negociación. “Hoy por hoy no aceptamos ni un solo despido”, ha insistido Almau, que ha puesto en valor la unidad sindical en este conflicto abierto en una de las factorías históricas de la industria del automóvil en Aragón.