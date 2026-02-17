"Normalidad" en los centros de salud de Aragón durante la huelga de médicos: "Me han atendido hasta cinco minutos antes"

Aragón vive este martes la segunda jornada de una huelga de médicos nacional y autonómica que se extenderá hasta el viernes y que en la comunidad ha sido convocada por los dos sindicatos médicos CESM Aragón y Fasamet. Por ahora, el mayor seguimiento se ha dado en los hospitales, donde según los convocantes ha sido de cerca del 80% ambos días. En Primaria roza el 50%, y el Departamento de Sanidad reduce ambas cifras a un total de un 13,16% de participación en este martes. Lo que reflejan los datos, enfrentados, de ambos es que la han secundado más profesionales en hospitales que en los centros de salud, y así lo han notado también varios pacientes consultados, que coinciden en que en este segundo día de paros les han atendido con "normalidad".

"Veníamos al pediatra y por la vacuna de la varicela, que se pone a los quince meses, y todo ha ido súper bien. Nos han atendido hasta cinco minutos antes", ha señalado Leandra, que llevaba a su hija de una consulta en el ambulatorio del Canal Imperial de Zaragoza.

También así lo han apuntado Adoración Bermejo y José Vallespín, que salían de este mismo centro de salud después de haber sido atendidos por su enfermera y que han asegurado que su médico de cabecera ha prestado asistencia en este segundo día de huelga. "Ahora mismo nos lo hemos cruzado. Nosotros estábamos en la consulta de enfrente y le hemos visto llamar a la gente", han señalado Adoración, que ha acudido al ambulatorio para que le revisaran una quemadura de la mano.

"Mi marido ha venido a acompañarme y ha preguntado por el jueves, porque tiene cita con el médico de familia, y le han dicho que va a estar igual", ha agregado. La pareja ha puesto en valor el trabajo del profesional que les corresponde, que siempre les atiende "muy bien".

Lo mismo les ha sucedido a Pilar, José y Ana, que han expresado que les han atendido "perfectamente" en el centro de salud del Canal Imperial. "Muy bien, sin ningún problema", ha apuntado Pilar. A su lado, ha agregado José: "Si están de huelga, tendría que haber más de huelga para que supiéramos todo lo que sufren". Quien no ha podido ser atendida por su médico ha sido María, que ha tenido que aplazar la cita porque solo estaba la enfermera.

"Me han atendido totalmente normal, y hay bastante gente", ha señalado Blanca, paciente del centro de salud de Sagasta (José Ramón Muñoz Fernández). Ha acudido a su cita por un cambio de medicación y para que le hicieran seguimiento. "He venido un poco a tontas y a locas, como está la cosa así, con la huelga", ha señalado. Y la han atendido en tiempo y forma.

También Encarna ha pasado por su consulta en este ambulatorio del centro de Zaragoza sin problema. "Me ha atendido el suplente, porque mi médico está de vacaciones, y muy bien", ha expresado. Le han dado los resultados de sus análisis y le han recetado lo que le correspondía.

Según ha podido conocer este diario, en el centro de salud de San Pablo de Zaragoza ningún profesional ha secundado la huelga. Lo mismo sucede en el de Fuentes Norte, donde los profesionales apuntan a que todos los médicos habrían acudido este martes a trabajar.

La situación ha sido otra en los hospitales, donde más médicos se han sumado a estos paros nacionales y autonómicos para, por un lado, luchar por un Estatuto Marco propio, con reivindicaciones principales como eliminar unas guardias que consideran "abusivas" y que todas estas horas coticen en su Seguridad Social y, por otro lado, exigir unas mejoras en sus condiciones. Así se ha evidenciado con las concentraciones en los hospitales públicos de Aragón a las 12.00 horas, a las que se han sumado cientos de facultativos para clamar "hora cotizada, hora computada". Y también así lo han mostrado los datos de Sanidad, que apuntan a que el primer día de huelga, este lunes, obligó a suspender 199 operaciones.