Los primeros efectos de la huelga de médicos en Aragón: casi 200 operaciones suspendidas

Arranca en Aragón la segunda jornada de la huelga de médicos nacional y autonómica que en su primer día, este lunes, obligó a suspender 199 operaciones quirúgicas en los hospitales públicos aragoneses, según los datos de la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. Hubo 194 intervenciones que sí se llevaron a cabo en el inicio de los paros médicos. Estos se extenderán hasta el viernes y tienen como objetivo reclamar al ministerio que lidera Mónica García un Estatuto Marco propio y, al Ejecutivo de Jorge Azcón, que está en funciones, mejoras en las condiciones económicas y laborales y que estas se equiparen a las de otras comunidades.

Asimismo, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha cifrado el seguimiento de la huelga este martes en un 13,16%, algo inferior al de la primera jornada, cuando fue de un 13,5%. En concreto, según los datos de la consejería, han secundado los paros 512 médicos de 3.891. En Zaragoza han sido 442 efectivos de 2.958 (14,94%), en Teruel, 30 de 363 (8,26%) y, en Huesca, 40 de 570 (7%). La oscense ha sido la única provincia en la que ha crecido la participación respecto a este lunes, cuando fue del 5,46%, según los datos de la administración.

A la espera de conocer cifras de los sindicatos convocantes, que en la comunidad son CESM Aragón y Fasamet, se prevé que los datos sindicales disten de los del Gobierno autonómico. Así lo hicieron este lunes, cuando los primeros indicaron un seguimiento del 50% en Atención Primaria y de más del 85% en hospitalaria mientras el segundo lo redujo a un 13,5%.

La previsión es, también, que el seguimiento sea mayor en los hospitales que en los centros de salud de Aragón, que este martes han comenzado esta segunda jornada de huelga con aparente normalidad. Durante la mañana, los pacientes han acudido a sus citas médicas y varios de los consultados han sido atendidos sin dificultades. "Veníamos al pediatra y por la vacuna de la varicela, que se pone a los 15 meses, y todo súper bien. Nos han atendido hasta cinco minutos antes", ha compartido Leandra, que salía con su hija de una consulta en el ambulatorio del Canal Imperial de Zaragoza.