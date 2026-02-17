El Puerto de Tarragona fortalece su colaboración con Aragón para atraer tráfico y mejorar la logística

El Puerto de Tarragona ha reforzado su alianza estratégica con Aragón y el valle del Ebro para consolidar el noreste peninsular como región logística competitiva y con capacidad de crecimiento.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la entidad portuaria, Santiago J. Castellà, en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza durante la jornada ‘Port Tarragona: creando cadenas de valor para el noreste de la península’, informa el organismo cameral en un comunicado.

En el evento, que ha reunido representantes de instituciones, empresas y organismos aragoneses y catalanes, Castellà ha explicado que las nuevas infraestructuras y proyectos que está liderando el puerto, como la nueva terminal marítima para contenedores y carga general o la terminal ferroviaria de Guadalajara-Marchamalo, abren nuevas oportunidades de negocio, no solo para el Puerto de Tarragona, sino para toda su zona de influencia, y especialmente para Aragón, gracias a su tejido industrial y logístico.

En su opinión, contar con un eje logístico consolidado y competitivo en el noreste peninsular es "clave" para el desarrollo de Aragón y Cataluña”.

En este sentido, Santiago Castellà ha añadido que los puertos de Tarragona y Barcelona tienen que trabajar conjuntamente con el sector logístico aragonés para mantener y aumentar su competitividad.

Nuevas cadenas de valor

Castellà ha explicado que la relación actual entre el puerto y Aragón se concentra en el ámbito de la logística de productos agroalimentarios, principalmente cereales, pero ha advertido de que existen nuevos tráficos como la pasta de papel, los automóviles, la producción energética vinculada al sector eólico o los prefabricados de construcción, que pueden generar nuevas cadenas de valor entre el puerto y Aragón.

El crecimiento de estos tráficos portuarios está estrechamente relacionado con el desarrollo de proyectos estratégicos para el puerto tarraconense, ha comentado Castellà, quien ha destacado entre estos proyectos la nueva terminal marítima del Moll d’Andalusia, que se encuentra en licitación.

“La entrada en funcionamiento de esta nueva terminal cambiará mucho la dinámica del puerto, ya que nos permitirá atraer nuevos tráficos, y también potenciar su relación con la logística aragonesa”, ha resaltado.

Conexiones por ferrocarril

Otro de los proyectos que está desarrollando el puerto con un impacto directo para todo el sector logístico del noreste peninsular es la Port Tarragona Terminal - Guadalajara-Marchamalo, un puerto seco de 150.000 metros cuadrados que ampliará la zona de influencia del puerto hasta el centro de la península.

Castellà ha destacado la ubicación estratégica de esta terminal, situada a escasos 60 kilómetros de Madrid, pero fuera del área más congestionada, así como las sinergias que se generarán con la terminal marítima del Moll d’Andalusia y la terminal ferroviaria de La Boella, que el puerto tiene dentro de su recinto.

“La terminal de Guadalajara-Marchamalo nos permite unir el Corredor Mediterráneo con el Corredor del Ebro y el Corredor de Henares y nos convierte en el vértice capaz de articular el movimiento de mercancías tanto de importación como de exportación entre la península, la fachada mediterránea y el continente europeo”, ha explicado Castellà.

Asimismo, ha advertido de que para que esta unión entre corredores ferroviarios sea competitiva hay que mejorar la conexión entre Tarragona y Aragón con desdoblamiento del trazado, gálibos y apartaderos y desarrollar conjuntamente una infraestructura que responda a las necesidades de ambos territorios.