Radiografía del estado de las carreteras en Aragón: estas son las que peor están y tienen más riesgo de accidente

Aragón tiene 159,6 kilómetros de los 2.530,36 de carreteras estatales que la atraviesan con un índice de riesgo elevado, lo que representa el 6,31% de su red analizada, casi el doble de la media nacional, que se sitúa en el 3,35 %, según el informe Evaluación de la Accidentalidad en la Red de Carreteras del Estado 2025, elaborado por la Fundación RACE.

Según el estudio, que analiza los datos correspondientes al periodo 2022– 2024, Aragón es la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de tramos peligrosos, solo por detrás de La Rioja, que presenta el porcentaje más elevado, un 14,16%, y por delante de territorios como Galicia (5,36%) o Cataluña (4,95%).

En los 14 tramos considerados de riesgo elevado se han registrado un total de 54 siniestros graves o mortales durante el periodo analizado, con 13 accidentes con fallecidos, que dejaron 16 víctimas mortales y 51 heridos graves.

La carretera más problemática es la N-232 (Vinaroz-Santander) con tres tramos peligrosos en los que se han producido en el periodo analizado 19 siniestros con 4 fallecidos y 22 heridos graves, seguida de la N-230 (Lleida-frontera francesa por el Val d'Aran) con dos tramos y 10 siniestros con 5 muertos y 8 heridos graves.

También acumula dos tramos problemáticos en Aragón la N-211 (Alcolea del Pinar (Guadalajara)-Fraga) con 5 accidentes con 3 fallecidos y 5 heridos graves, y la N-330 (Zaragoza-Huesca) con 8 siniestros, un fallecido y 7 heridos graves.

La provincia con más siniestros fue Zaragoza, con 29 siniestros, 7 fallecidos y 32 heridos graves, mientras que la que acumula más kilómetros peligrosos es Huesca, con 66,45.

El informe atribuye la concentración del riesgo elevado principalmente a las características estructurales de las carreteras convencionales, que presentan mayores niveles de siniestralidad grave y mortal que las vías de alta capacidad, como autopistas y autovías.