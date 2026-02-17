El restaurante del Pirineo aragonés Callizo celebra su segundo Sol Repsol: "Nos lo dijeron el día de Reyes y fue como un regalo de Navidad"

Es su segundo Sol de la guía Repsol y un reconocimiento más que se suma a la Estrella Michelín que recibieron en 2021. Pero que sea la tercera distinción de los últimos años no quita emoción a los cocineros del restaurante Callizo, en Aínsa, que trabajan junto a un gran equipo y por y para la comarca. "Estamos muy bien, muy contentos", expresa Josetxo Souto, que confiesa que hace cerca de dos meses que les comunicaron la noticia. "Nos ha constado tenerlo en secreto. Nos lo dijeron el día de Reyes (6 de enero) y la verdad que fue súper emocionante. Fue como un regalo de Navidad", comparte.

Y también fue inesperado. "Fue una absoluta sorpresa. No era algo que lleváramos en mente ni que supiéramos que iba a pasar", detalla. Josetxo Souto agradece este segundo Sol de la guía Repsol después de los que describe como "muchos años de trabajo". "Estamos muy contentos por el territorio, por la comarca de Sobrarbe, por Aínsa, por el equipo, que es la leche, y por esos productores locales que nos ofrecen productos autóctonos y que tienen que sentirse orgullosos de lo que está pasando en Huesca porque son ellos los que acercan la cocina", celebra.

Josetxo comparte que se han sentido muy arropados por otros restaurantes de la comunidad y también de todo el país. "Cuando llega algo así hay que disfrutarlo con otros compañeros y compañeras de Aragón", indica, y añade: "Luego está toda la comunidad de la gastronomía española apoyando y es muy bonito".

El cocinero echa la vista atrás y vuelve a ese 2021 en el que recibieron la Estrella Michelín. Solo un año después llegó el primer Sol de la guía Repsol y, ahora, el segundo. "Han pasado cuatro años y ahora recibimos el segundo y da casi hasta vértigo", confiesa. Lo que no cambia es su esencia aragonesa que, de nuevo, ha sido galardonada. "Hicimos una reforma en 2017 y ahí trazamos nuestra hoja de ruta que se basa en el paisaje, en la comarca de Sobrarbe, en la vista desde los ventanales del río Cinca, de la huerta... En eso nos inspiramos y eso es lo que busca el viajero cuando llega aquí", apunta.

Josetxo habla mientras trabaja junto a su equipo en la preparación de un nuevo menú. "Estamos en plena elaboración y terminando de afinar detalles", cuenta el cocinero. Por eso, Callizo estará cerrado hasta el 5 de marzo. Aprovechan este tiempo en el que los negocios de la comarca de Sobrarbe suelen estar cerrados al no haber pistas de esquí en ella, para pasar tiempo con su familia y empezar a preparar la primavera, cuando los fogones vuelven a estar a pleno rendimiento. Y también para disfrutar de su segundo Sol de la guía Repsol. "Estamos muy contentos", reitera el cocinero.