Teruel Existe denuncia una "trama" entre el PAR y José Luis Campos para "influir" en el 8F y lo llevará ante la Junta Electoral

Teruel Existe alerta de una "trama" entre el presidente del PAR, Alberto Izquierdo, y el empresario y periodista de Calamocha, José Luis Campos, a quienes acusa de "influir" en la campaña electoral de las elecciones del pasado 8 de febrero en la provincia de Teruel, donde el partido obtuvo dos diputados, perdiendo un escaño respecto a su representación tras las elecciones de 2023. Consideran desde la formación que la denuncia por presuntas incompatibilidades y tráfico de influencias a la exjefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT, y esposa de Guitarte, sirvió para perjudicar el atractivo electoral de su partido y mermar sus apoyos en las urnas.

En una rueda de prensa en Teruel, en la que el presidente del partido, Tomás Guitarte, ha valorado el sobreseimiento de la denuncia contra su esposa y ahora exjefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, Nieves Sánchez, que el juez archivó ayer al considerar que no se puede hacer una "inquisición general" ni basar una denuncia penal "en meras conjeturas".

Con este contexto, ocho días después del 8F, Tomás Guitarte ha recordado que cuando se empezó a hablar de la denuncia presentada por el empresario José Luis Campos contra Nieves Sánchez, él compareció en rueda de prensa el 4 de febrero, en plena campaña electoral, y se puso a disposición de los medios para dar las explicaciones oportunas.

"Lo dijimos el 4 de febrero, que era una denuncia absolutamente improcedente. Y eso nos lleva a una reflexión de lo que pasó a partir de ese momento: queremos denunciar que había un plan concertado entre el señor Izquierdo y el señor Campos para interferir de manera concertada y decisiva en la campaña electoral, como así fue y así consiguieron, con la aquiescencia de algunos medios que les siguieron el juego. Creemos que es una interferencia absolutamente trascendente en la campaña electoral, que ha modificado los resultados de Teruel Existe", ha consdierado.

"Fue un plan concertado entre Alberto Izquierdo (candidato del PAR) y Campos, que se inició con la intervención del señor Izquierdo en el debate de Aragón TV y en su actuación posterior en las redes, y que ha seguido, para darle mayor credibilidad, con una denuncia interpuesta por el señor Campos aunque sabía que no había ni siquiera tiempo de que la admitieran a trámite", ha denunciado Guitarte.

"Nosotros sí que hemos presentado algunas denuncias, entre ellas contra el señor Campo y el señor Rando, alcalde de Calamocha, del PSOE, que no hicimos públicas hasta que no se admitieron a trámite precisamente por la verosimilitud de la acusación. Ahí sí que hay una denuncia que está siendo investigada por el juez y esto forma parte de esa vendetta a la que nos tiene acostumbrados el señor Campos", ha añadido Guitarte.

Denuncia ante la Junta Electoral

Convencidos de que la denuncia que ha sido archivada provisionalmente por el juez interfirió en unos resultados electorales en los que Teruel Existe perdió apoyos, Guitarte ha expresado que darán traslado de este asunto a la Junta Electoral. "Creemos que ha influido de manera determinante en la campaña electoral. Queremos que quede constancia sobre este tipo de actos, que si no existe la noticia, nos las inventamos. Sabemos que el señor Izquierdo ha actuado así por una desesperación total, porque veía que su supervivencia política estaba en riesgo, como así ha sido", ha denunciado Guitarte.

"Y creemos que el señor Campos lo ha hecho por una vendetta personal. Sabéis que el señor Campos tiene una radio en Calamocha que emite ilegalmente desde instalaciones municipales, hay muchas irregularidades relacionadas con el empresario José Luis Campos que han sido denunciadas por Teruel Existe y que están en esa denuncia que os explicamos. Ahora lo que nos gustaría es que los medios se hiciesen eco de ella en la misma medida que se han hecho eco de esta contra Nieves Sánchez. Porque, curiosamente, aquella denuncia tan seria, admitida a trámite y que se está investigando en los juzgados, no ha tenido apenas repercusión", ha lamentado Guitarte.

Guitarte también ha querido resaltar que, como el propio juez menciona en su auto de sobreseimiento de la denuncia, durante esta campaña se ha generado un proceso de "inquisición general" contra Teruel Existe. El juez argumenta, literalmente, que "no puede iniciarse un proceso penal apoyado en meras conjeturas o sospechas cuando no existen, ni siquiera, los mínimos indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada".

"Teruel Existe resulta incómodo a determinados poderes fácticos y económicos porque denuncia cosas que antes nadie denunciaba, porque se atreve a cuestionar decisiones que algunos han tomado porque no contribuyen al desarrollo del territorio. Es la única formación política que se atreve a denunciar en Calamocha, en Mosqueruela, a personarse en el caso Koldo, a denunciar la implantación de energías de una manera desordenada, todo lo que hemos venido haciendo de forma honrada y honesta", ha insistido Guitarte.

"No sabemos si hay antecedentes de estos casos, pero entendemos que la Junta Electoral debe ser conocedora como mínimo de este plan concertado entre el señor Izquierdo y el señor Campos", consideran desde Teruel Existe.

Críticas a la "beligerancia" del presidente de la DPT

En cuanto al pacto de gobierno que Teruel Existe mantiene con el PP en la Diputación Provincial de Teruel, y la "beligerancia" de su presidente, Joaquín Juste (PP), pidiendo la dimisión de Nieves Sánchez antes incluso de saber si se admitía la denuncia a trámite, Guitarte ha recordado que, "Nieves, ante la más mínima duda de que pudiese haber alguna pequeña cuestión administrativa no resuelta, lo primero que hizo fue dimitir de su cargo, sin siquiera esperar a que el juzgado admitiese la denuncia a trámite".

"Ha tomado esa decisión a conciencia y no piensa pedir la readmisión. Respecto a Juste, creemos que podría haber sido más comedido. Sabemos que José Luis Campos acostumbra a presionar a todo el mundo que puede y a lo mejor ejerció algún tipo de presión, no lo sabemos", ha continuado.

Demanda contra Alberto Izquierdo

Guitarte explicó que en diciembre del año 2025 ya presentó una demanda por calumnias contra Alberto Izquierdo, porque su costumbre de confrontar con el señor Guitarte no es nueva.

"Esto viene de lejos. El acto de conciliación de esa demanda es el próximo viernes, porque no estábamos dispuestos a soportar la actitud de un personaje absolutamente nefasto para la política que vive de los bulos y de las difamaciones a determinadas personas. Y a partir de ahora vamos a analizar todo lo que ha sucedido y ver qué acciones se pueden tomar", ha anunciado Guitarte.

Noticias relacionadas

"También vamos a hacer seguimiento de todos aquellos que alimentaron el tema en las redes, como el propio alcalde de Calamocha que en redes se dedica constantemente a difamar contra nosotros, él y sus cuentas falsas. Curioso que sea Manuel Rando, del PSOE, que precisamente también está incluido en la denuncia por prevaricación y malversación junto con José Luis Campos. Eso no puede seguir así porque el honor de las personas está muchas veces por encima de la rivalidad política", ha afirmado.