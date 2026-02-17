Vox insiste: las negociaciones en Extremadura y Aragón pueden tener un "resultado diferente"

Un día más, siguen sin concretarse encuentros entre el Partido Popular y Vox en Aragón de cara a las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno de coalición o para crear, al menos, la mayoría parlamentaria que permita la investidura de nuevo del presidente en funciones, Jorge Azcón, tras los resultados en las elecciones del pasado 8 de febrero en las que el PP obtuvo 26 diputados y Vox, 14.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha admitido este martes que pueden darse "resultados diferentes" en las negociaciones con el Partido Popular para entrar en los gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón "porque hay diferentes PP". En declaraciones a Catalunya Ràdio, Garriga ha insistido en que Vox quiere entrar en los gobiernos para "mejorar las cosas".

En el caso concreto de Extremadura, Garriga ha dicho que "no hay concreciones" y que "las palabras se las lleva el viento", en referencia a las últimas declaraciones de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, de quien ha dicho que "no es de fiar" después de que dijera que defiende "el mismo feminismo que Vox" y que tuviera que matizar sus palabras poco después.

En este sentido, Garriga ha reconocido que no están "avanzando" como querían y que Vox exigirá "competencias y presupuestos" para desplegar su agenda política en Extremadura, en caso de entrar en el gobierno autonómico.

También la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán ha hecho referencia, de nuevo, a que el partido de extrema derecha no va a negociar "en los medios ni en las ruedas de prensa, lejos de los vaivenes mediáticos y del espectáculo que está protagonizando María Guardiola". "Por lo que a nosotros respecta, no vamos a incurrir en ese comportamiento, ni en ruedas de prensa ni en declaraciones", ha insistido Millán.

Así, con una referencia velada a otras negociaciones, como la que se podría desarrollar en Aragón, Millán ha recalcado que "hay un equipo negociador que son los que tendrán que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como lo que ha hecho la señora Guardiola".