Los agricultores aragoneses quieren "flexibilizar" los requisitos de la PAC ante los daños de las borrascas

Tormentas, borrascas, riadas. El agua estás siendo protagonista en Aragón este mese de febrero y ya se han producido las primeras afecciones en el campo aragonés. Por este motivo las organizaciones agrarias UAGA y Asaja han coincidido esta semana en la necesidad de que las administraciones actúen con celeridad "para flexibilizar los requisitos de la PAC". Aunque ambas entidades reconocen que, por el momento, los daños se consideran "puntuales y localizados", advierten de que la persistencia de las lluvias desde finales de otoño está comprometiendo seriamente la planificación productiva en diversas zonas de la comunidad.

Desde UAGA, su secretario general José María Alcubierre ha destacado este semana que el agua "siempre es bienvenida para la ganadería extensiva y los cultivos leñosos", pero que el exceso en algunas zonas de regadío está provocando el encharcamiento de parcelas. Esta situación ha impedido concluir la cosecha de maíz, ha ahogado algunas plantaciones de cereal y ha provocado el retraso en la siembra de variedades como el guisante. Por ello, la organización está elaborando un documento técnico dirigido al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Agricultura para adecuar las exigencias de la PAC a la realidad meteorológica, evitando que el retraso en las labores afecte a las solicitudes de ayuda que deberán presentarse próximamente.

Otras afecciones provocadas por las borrascas en las últimas semanas tienen que ver con las olivas que han caído al suelo durante la recolección y que no se han podido aprovechar. Y también con el exceso de gasto en alimentación para los ganaderos de ovejas en extensivo que han estado más días en la paridera sin poder salir a pastar.

En una línea similar, Asaja ha reclamado medidas urgentes al Ejecutivo autonómico, subrayando que las precipitaciones continuadas desde enero bloquean labores agrícolas esenciales. La organización hace especial hincapié en la dificultad de cumplir con los regímenes medioambientales, tales como la rotación de cultivos con especies mejorantes, la siembra directa o el mantenimiento de espacios de biodiversidad.

Así, la entidad emplaza al Ministerio de Agricultura a aplicar las excepciones previstas en la normativa europea para casos de condiciones meteorológicas adversas, solicitando una reducción en los porcentajes obligatorios de rotación y una mayor flexibilidad en las prácticas ambientales "en aquellas parcelas donde la humedad impide el trabajo mecánico".

En definitiva, ambas organizaciones, aunque admiten que la lluvia es necesaria y que llenado de los embalses garantiza la futura campaña de riego, insisten en que la administración debe ofrecer seguridad jurídica al sector. El objetivo común es que la rigidez de los calendarios de la PAC no penalice a los agricultores aragoneses por unos retrasos derivados de causas de fuerza mayor, permitiendo una adaptación técnica que minimice el impacto económico en un escenario ya castigado por los elevados costes de producción.

Riegos del Alto Aragón

Por su parte, la comunidad general de Riegos del Alto Aragón ha insistido en la necesidad de contar con obras de regulación al entender que son el mejor modo de frenar los daños asociados a las riadas. "La función fundamental de los embalses es la de laminar avenidas y en estos momentos se demuestra", ha indicado el presidente José Antonio Pradas.

Las intensas lluvias y aportaciones a los ríos, "inesperadas y generosas", han llevado a cambiar totalmente la situación del inicio del año hidrológico, cuando los embalses estaban en situación precaria. En poco más de un mes, la situación ha cambiado totalmente. Con ello, prevé llegar al mes de marzo para iniciar la campaña de riego en condiciones normales, ya que este año los cultivos no necesitan ninguna aportación de agua, tras el mes y medio de intensa lluvia. "Ha habido que aminorar el ritmo de las obras de reparación y mantenimiento de los canales y habrá que ver cómo evoluciona el tiempo y ver las necesidades de esas obras", pero "deberíamos llegar a marzo para iniciar la campaña en condiciones normales, si no hay un comportamiento fuera de los razonables de la nieve", ha expresado.