Aragón busca a su finalista para luchar por el Mejor Torrezno del Mundo 2026

Zaragoza busca al mejor cocinero aragonés que haga crujir de verdad un buen torrezno de Soria. El concurso El Mejor Torrezno del Mundo llega a la capital aragonesa para encontrar al cocinero profesional más sobresaliente a la hora de freír y presentar la deliciosa panceta adobada frita, el embajador de la gastronomía de Soria, un manjar que se ha puesto de moda en España. Los finalistas se conocerán este domingo 22 de febrero a las 12h en el Centro Soriano de Zaragoza.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox de la villa soriana de El Burgo de Osma, junto con la Cámara de Comercio, son los convocantes de una de las pruebas gastronómicas con más solera de Soria y Castilla y León.

Los participantes deberán llevar varios Torreznos de Soria bien fritos y sabrosos de la Marca de Garantía Torrezno de Soria para una cata a ciegas en la que se valorará el sabor, aroma, textura y presentación de uno de los productos embajadores de la gastronomía de Soria.

El finalista de Aragón se sumará al resto de finalistas que serán seleccionados durante el mes de febrero en diversas localidades de Soria, Ribera burgalesa, Valencia y Madrid para competir en la gran final que se celebrará en El Burgo de Osma el próximo 8 de marzo. En el restaurante Virrey Palafox deberán realizar una demostración y elaboración en directo de un Torrezno de Soria tradicional ante el público y, que posteriormente, un jurado gastronómico catará a ciegas cada uno de los platos donde se valorará no sólo el sabor y textura, ese crujir de la corteza, el magro meloso, sino también la presentación o el tamaño.

El Torrezno de Soria es uno de los productos que más importancia está adquiriendo en los últimos años en la cocina de Castilla y León. Durante el pasado año se consumieron en España más de 40 millones de Torreznos de Soria gracias a los más de 4,5 millones de kilos de panceta elaborados en la provincia soriana, lo que demuestra que es uno de los manjares de la cocina soriana con más renombre y éxito en aperitivo y platos.