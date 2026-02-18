Aragón reactiva los bonos turísticos del 50% en hospederías: cómo conseguirlos y quién puede pedirlos
La campaña, que se extenderá durante todo 2026, cuenta con una inversión de 209.800 euros, un 40% más que en 2025
El Gobierno de Aragón ha reactivado los bonos turísticos que financian el 50% del alojamiento y desayuno en las hospederías aragonesas para las personas mayores de edad nacidas o residentes en Aragón.
La campaña, vigente durante todo 2026, cuenta con una dotación total de 209.800 euros, un 40% más que en 2025. El presupuesto se distribuye entre los establecimientos en función de su número de habitaciones, según ha informado este miércoles el Gobierno de Aragón.
Cómo se aplica
El bono cubre el 50% del precio final del alojamiento y desayuno de una noche en habitación doble, con IVA incluido. Quedan excluidos otros servicios adicionales.
Cada hospedería aplicará directamente el descuento en la factura final, respetando las tarifas oficiales vigentes en el momento de la reserva. Cada ciudadano aragonés podrá beneficiarse de un máximo de cinco bonos.
A quién va dirigido
La iniciativa está dirigida a todas las personas mayores de edad que hayan nacido o residan en la comunidad autónoma. Esta circunstancia se acreditará mediante la comprobación del DNI y/o del padrón del año en curso.
La cuantía total de 209.800 euros se reparte entre los establecimientos en función de su capacidad: el Monasterio de San Juan de la Peña (25 habitaciones), el Monasterio de Rueda (35), el Palacio Matutano Daudén de Iglesuela (36), el Palacio de Allepuz (22), Roda de Isábena (10), la Hospedería del Castillo Papa Luna de Illueca (26), Loarre (12), la Casa Cortés de Sádaba (20) y el Mesón de la Dolores de Calatayud (34).
Algunos establecimientos cierran durante la temporada baja, lo que implica que el consumo de los bonos deberá realizarse tras su reapertura. En concreto, el Monasterio de San Juan de la Peña reabrirá el 11 de marzo; el Monasterio de Rueda, el 1 de abril; y el Palacio de Allepuz, también el 1 de abril.
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- El incendio de Saica en Zaragoza ya está totalmente extinguido
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones
- Forestalia se adjudica el ‘enchufe’ de Terrer para impulsar otro centro de datos en Calatayud
- Enrique de Teresa, padre de la Torre del Agua y encargado de su renovación: 'Casi siento incredulidad por haber diseñado este espacio