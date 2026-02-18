Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón reactiva los bonos turísticos del 50% en hospederías: cómo conseguirlos y quién puede pedirlos

La campaña, que se extenderá durante todo 2026, cuenta con una inversión de 209.800 euros, un 40% más que en 2025

Hospedería de San Juan de la Peña, en la provincia de Huesca.

Hospedería de San Juan de la Peña, en la provincia de Huesca. / Gobierno de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Gobierno de Aragón ha reactivado los bonos turísticos que financian el 50% del alojamiento y desayuno en las hospederías aragonesas para las personas mayores de edad nacidas o residentes en Aragón.

La campaña, vigente durante todo 2026, cuenta con una dotación total de 209.800 euros, un 40% más que en 2025. El presupuesto se distribuye entre los establecimientos en función de su número de habitaciones, según ha informado este miércoles el Gobierno de Aragón.

Cómo se aplica

El bono cubre el 50% del precio final del alojamiento y desayuno de una noche en habitación doble, con IVA incluido. Quedan excluidos otros servicios adicionales.

Cada hospedería aplicará directamente el descuento en la factura final, respetando las tarifas oficiales vigentes en el momento de la reserva. Cada ciudadano aragonés podrá beneficiarse de un máximo de cinco bonos.

A quién va dirigido

La iniciativa está dirigida a todas las personas mayores de edad que hayan nacido o residan en la comunidad autónoma. Esta circunstancia se acreditará mediante la comprobación del DNI y/o del padrón del año en curso.

La cuantía total de 209.800 euros se reparte entre los establecimientos en función de su capacidad: el Monasterio de San Juan de la Peña (25 habitaciones), el Monasterio de Rueda (35), el Palacio Matutano Daudén de Iglesuela (36), el Palacio de Allepuz (22), Roda de Isábena (10), la Hospedería del Castillo Papa Luna de Illueca (26), Loarre (12), la Casa Cortés de Sádaba (20) y el Mesón de la Dolores de Calatayud (34).

Algunos establecimientos cierran durante la temporada baja, lo que implica que el consumo de los bonos deberá realizarse tras su reapertura. En concreto, el Monasterio de San Juan de la Peña reabrirá el 11 de marzo; el Monasterio de Rueda, el 1 de abril; y el Palacio de Allepuz, también el 1 de abril.

