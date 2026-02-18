Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón

Infracciones, lesiones, deformidades, mutilaciones, jaulas, malas condiciones de parto, higiene y sanidad animal, maña gestión de cadáveres y bioseguridad, agua y comida contaminadas. Este es el resumen de la denuncia de la Fundación Igualdad Animal sobre el "maltrato animal sistémico" que se está produciendo, según dicen, en nueve granjas de cerdos de Aragón y la falta de inspecciones de la industria porcina.

No es la primera vez que denuncian una situación así en la comunidad autónoma. De hecho, hace justo un año el Gobierno de Aragón inició un expediente sancionador contra la explotación ganadera de cría y engorde de cerdos Agra Pur SL, situada en Alfamén (Zaragoza) a raíz de la denuncia interpuesta por Igualdad Animal, por incumplimiento de la normativa de protección de los animales y la normativa de sanidad animal y bioseguridad, después de llevar a cabo por la Administración las comprobaciones necesarias para constatar los hechos denunciados por Igualdad Animal.

Ahora, desde la fundación denuncian la situación de maltrato que se produce hasta en nueve granjas repartidas entre las provincias de Zaragoza y Teruel. Una práctica "estándar de la industria de la cría de cerdos en España", aseguran.

Un cerdo en una de las granjas de Aragón. / Fundación Igualdad Animal

Según han podido constatar -aportan imágenes como prueba- existe una "alarmante mortalidad de lechones en las granjas de cría" que han investigado, donde los más débiles "no logran mamar y son dejados morir de hambre". Según explican, el fomento de las camas numerosas ha provocado que las cerdas no tengan capacidad para amamantar a todas las crías a lo que se suma que los lechones nacen demasiado débiles, por lo que acaban falleciendo.

Según la fundación, en las instalaciones de cría documentadas -hasta nueve en Aragón-, las cerdas se ven obligadas a "un confinamiento extremo" que no les permite satisfacer sus necesidades etológicas más básicas, lo que provoca comportamientos "estereotipados y autolesiones". Es más, en hasta cuatro granjas se encontraron "jaulas de gestación muy estrechas" que solo tenían 203 cm de largo y 61 cm de ancho, por lo que las cerdas apenas cabían dentro de ellas. Esto tiene consecuencias en el comportamiento de las cerdas, que se autolesionan y se vuelven más agresivas, explican.

Un cerdo en una granja de Aragón. / Fundación Igualdad Animal

También denuncian que en prácticamente todas las instalaciones, los cerdos tienen la cola mutilada pese a que, subrayan, las directivas europeas lo prohíben. Además de que los problemas de salud en los animales son generalizados, mostrando heridas, abrasiones y prolapsos que han documentado en fotografías.

Estas son algunas de las circunstancias que han podido constatar desde Fundación Igualdad Animal, según denuncian en su escrito. No es la primera vez que lo hacen y ya denunciaron a varias de las explotaciones en noviembre de 2025 "por presentar deficiencias estructurales en materia de bienestar animal y sanidad", documentadas en 2023 y 2024. Denuncias que mantienen a día de hoy.

Sin embargo, explican que hace unos días recibieron la resolución del Gobierno de Aragón tras las inspecciones realizadas en enero de 2026 en las explotaciones Valdemochuelos, SL (Luna) y La Carrasqueta, SL (Leciñena) por la que deciden no abrir expediente sancionador ya que no han constatado infracción alguna en materia de bienestar animal.