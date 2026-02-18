El comité de Stellantis Figueruelas vuelve a los tribunales por el cómputo de los permisos retribuidos

El conflicto laboral abierto en la planta automovilística de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) por la forma de contabilizar determinados permisos retribuidos regresa a los juzgados. Según ha informado el comité de empresa, el Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza celebrará el juicio por el conflicto colectivo el próximo lunes 23 de febrero (a las 10 horas), después de que la vista señalada inicialmente para el pasado 25 de noviembre no llegara a celebrarse.

La disputa se centra en la interpretación y aplicación del artículo 37.3 b del Estatuto de los Trabajadores, relativo a los permisos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. La parte social denuncia que la compañía sigue computando esos permisos como días naturales, cuando –sostiene– deberían contarse como días laborables para ajustarse a la “legalidad de mínimos” y a la doctrina judicial existente.

En un comunicado, el comité remarca que la reclamación fue acordada “por unanimidad” por todos los sindicatos con representación y que la decisión de acudir a la vía judicial se tomó en mayo de 2025 ante la falta de entendimiento con la empresa. “Dichos permisos, siguiendo la doctrina emanada del Tribunal Supremo y aplicada por el TSJ de Aragón, deberían ser días laborables y no naturales”, subraya la representación de los trabajadores.

Sin acuerdo en mediación ni conciliación

Antes de llegar al juicio, ambas partes intentaron acercar posiciones sin éxito. El comité recuerda que no hubo acuerdo ni en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), en la reunión del 18 de julio de 2025, ni en el acto de conciliación celebrado el 21 de octubre de 2025. Tras esos pasos previos, se señaló la vista para el 25 de noviembre, fecha que finalmente quedó en suspenso.

La razón del aplazamiento, según fuentes del comité, fue tras una petición de la empresa que la jueza consideró que debía dirimir el Ministerio Fiscal. Stellantis argumentó entonces que el asunto afectaba al artículo 46 del convenio colectivo y que, a su entender, se estaría ante una cuestión propia de una eventual impugnación del convenio. La parte social rechaza esa interpretación y defiende que se trata de aplicar correctamente lo establecido por la ley, “por encima” de lo pactado en convenio, y niega que su demanda ponga en riesgo el texto del convenio.

“En otras plantas ya se aplica”

Tras escuchar los planteamientos, la jueza determinó que sea el fiscal quien aclare el encaje de la cuestión: si debe abordarse en el marco del convenio o si procede resolverlo como un conflicto colectivo por la aplicación del Estatuto de los Trabajadores.

El comité asegura no comprender la postura de la compañía “máxime cuando existen múltiples sentencias favorables” y cuando –añade– en otras plantas del grupo Stellantis en España esos permisos se estarían aplicando ya con carácter laborable. La reivindicación sindical, por tanto, busca que Figueruelas se alinee con ese criterio y con la jurisprudencia que invoca.

Concentración ante los juzgados

Además del frente judicial, los sindicatos han anunciado una movilización simbólica para visibilizar el desacuerdo. El 23 de febrero, una hora antes del juicio, a las 9.00 horas, los miembros del comité de empresa han convocado una concentración frente a las puertas de los juzgados en el recinto Expo (edificio Vidal de Canellas). La representación sindical invita a la plantilla a sumarse para “mostrar el rechazo” a la forma en que Stellantis aplica los permisos retribuidos.