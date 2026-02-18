Despega el plan de 13.000 millones de inversión de Aena para los aeropuertos españoles: estos son los proyectos para los de Zaragoza y Huesca

Cinco meses ha tardado Aena en darle forma al plan de inversiones anunciado por Pedro Sánchez en septiembre del año pasado, en plena crisis con Ryanair por las tasas aeroportuarias y recorte de plazas a terminales como la de Zaragoza, que está dotado con 13.000 millones de inversión, de los que una parte muy pequeña le tocarán a las pistas aragonesas de Garrapinillos y Huesca. Un proyecto a varios años bautizado como Plan Dora III que deberá ejecutarse entre 2027 y 2031 que incluye algunas mejoras relevantes para ambas terminales.

Se hará público esta mañana, y oficial, una estrategia de inversiones millonarias que busca dar un impulso a casi todos los aeropuertos de la red estatal que gestiona la empresa pública. Aunque las líneas maestras del mismo ya las adelantó el propio Gobierno en otoño de 2025, con inversiones previstas para Zaragoza como el recrecimiento de la pista de aterrizaje, para la que ya se ha lanzado un concurso público preliminar para su reforma integral, o la construcción de un aparcamiento en altura, junto a la terminal de viajeros, que dé cobertura al crecimiento de pasajeros en el que ya están trabajando la propia Aena de la mano del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Solo faltaba concretar las cifras en un plan de inversiones global que solo concretaba unas cuantías previas que rozaban, en la única inversión con cifra concreta, los casi 5 millones de euros para la pista de Zaragoza y a la que hoy se pretende dar oficialidad y forma. Un listado de proyectos entre los que también se incluía la instalación de una planta solar que sirva para autoabastecerse en el futuro de suministro eléctrico, abaratando la factura ordinaria de luz.

Su impulso llega con la finalización del anterior plan, el Plan Dora II 2022-2026, que no se ha ejecutado al completo, aunque sí introdujeron algunos cambios más que relevantes, como la construcción de una nueva terminal de carga para el incremento de mercancías que se transportan desde la terminal aragonesa.

Continuidad a un "plan fotovoltaico"

Las actuaciones que recoge este nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031), denominado DORA III, lo presentará este miércoles el gestor de estas infraestructuras públicas, una empresa en la que el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, tiene el 51% del accionariado. Ahora tocaba cuantificar las actuaciones a realizar, aunque algunas llegan heredadas del plan anterior y otras llevan años de demora en la pista zaragozana.

Una de estas inversiones, por ejemplo, la de la planta solar, es una de las inversiones incluidas para Zaragoza que dará continuidad al llamado "plan fotovoltaico" iniciado años atrás, que en el Dora III incluye la creación de una infraestructura que «contará con una potencia total instalada de 5,952 MWp y una potencia nominal de 4,995 MW» y que acarreará una inversión de «4,84 millones de euros».

También se recoge el demandado «recrecido de la pista» de aterrizaje, que se preveía acometer en una reforma integral de sus 3,7 kilómetros –es una de las más largas de España–y que estaba previsto que rondara los 16,5 millones de euros de inversión. Ya se debería haber acometido para estrenarla en 2026 pero ahora el plan Dora III fija su finalización para 2027 como mínimo.

Mientras, en las inversiones anunciadas para el aeropuerto de Huesca-Pirineos, entre 2027 y 2031 se prevé realizar «actuaciones en campo de vuelo y plataforma, la adecuación de pavimento de pista, la mejora de la seguridad, con nuevo equipamiento y vehículos del servicio de extinción de incendios (SEI), así como sistemas de información y comunicaciones con elementos de campo y la adecuación edificio Guara y Hangar 2». No concreta la inversión a destinar a la pista altoaragonesa.

Una reforma de la pista licitada por 33,6 millones

No obstante, las cifras oficiales deberían recoger algunas de las que ya se conocen. Sobre todo la del recrecido de la pista de aterrizaje de Zaragoza, ya que en diciembre del año pasado Aena sacó a concurso unas obras que conllevaban una inversión en dos años que se podría considerar histórica.

Se licitó por más de 33,6 millones de euros, la remodelación integral de la pista de aterrizaje que utilizan todos los vuelos comerciales de pasajeros, los de carga y algunos de los militares. Un proyecto a ejecutar a partir de este 2026 y que debería estar culminado en 2028, aunque aún no se han adjudicado los trabajos.

Más pasajeros y subida de tarifas

La estrategia de Aena es ambiciosa con el plan Dora III, ya que prevé que en 2031 sean un total de 347 millones de pasajeros los que utilicen la red de aeropuertos en 2031, con un acumulado entre 2027 y 2031 que superará los 1.690 millones de viajeros. Aunque ta,mbién contempla un incremento de la tarifa anual de 0,43 euros por usuario durante este quinquenio inversor que permitirá dar cobertura "en las próximas décadas" a las terminales, para las que se prevé también un incremento sostenido de clientela.

En el documento explica que estos últimos cinco meses han servido para hacer las pertinentes "consultas con las compañías aéreas", de manera que se marcan en septiembre de 2026 la "fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el documento final" al que acaba de dar el visto bueno el Consejo de Administración de Aena con una propuesta definitiva del DORA III. Ahora el documento se traslada a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).