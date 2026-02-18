Estudiantes de Medicina se suman a la huelga de médicos en Aragón: "Llevamos tiempo viendo cómo viven los que ejercen y no queremos eso"

Fonendoscopio al cuello, bata blanca o pijama azul, cartel en mano y grito al cielo. Cuatro estudiantes de 6º de Medicina se han sumado este miércoles, tercer día de la huelga de médicos nacional y aragonesa, a la protesta que ha tenido lugar a las puertas del centro de salud de La Jota, en Zaragoza, en el que hacen prácticas. "Llevamos ya tiempo viendo cómo viven nuestros tutores y la gente que está ejerciendo y no queremos eso ni para nosotros, ni para nuestros compañeros ni tampoco para los pacientes, porque no es justo para el sanitario, en este caso para el médico, ni para el paciente", ha expresado Daniela Morlanes, que ha recordado: "En unos meses seremos las que estarán aquí, o en un hospital".

La huelga médica que apoyan las estudiantes tiene una doble vertiente. Por un lado, exigir un Estatuto Marco propio para los médicos y denunciar que otros sindicatos -CCOO, UGT, Csif y Satse- firmaran un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para esta norma en enero, un punto criticado por los médicos y facultativos al que ha hecho referencia Enide Díaz. "Visto que el Estatuto Marco anterior duró 30 años, está claro que el que se va a hacer ahora nos va a repercutir en nuestra vida profesional", ha señalado para explicar que exigen unas mejores condiciones para su futuro trabajo. "Queremos una vida profesional que nos cuide tanto como vamos a cuidar a los pacientes y que no abuse de nosotros como se ha hecho antiguamente", ha expresado la estudiante.

Por otro lado, los paros, convocados por CESM Aragón y Fasamet, persiguen exigir mejoras en las condiciones laborales y retributivas, y que estas se equiparen a las de otras comunidades, al Gobierno de Aragón, que ahora está en funciones. Lucia Tamparillas, otra de las futuras médicas, ha compartido que durante sus prácticas en el centro de salud de La Jota se han encontrado con "mucha carga (laboral), muchas horas, muchas consultas llenas y muchas horas de retraso". "Nos preocupa nuestro descanso, pero también la salud de los pacientes y poder atenderles bien", ha subrayado, a lo que Díaz ha añadido que "no se puede estar una jornada laboral sin parar para ir al baño, por ejemplo, y que se sigan acumulando los pacientes...".

Además de esta situación, la alumna Rebeca Suñén ha denunciado que todos los días se suman a las citas programadas otras "forzadas" que "no se tienen en cuenta como horas extraordinarias". "Nos parece que hay que hacérselo mirar", ha deslizado. Díaz ha apuntado que piden "descansos y un poco de dignidad", y que por eso han apoyado la protesta en el centro de salud de La Jota en este tercer día de huelga.