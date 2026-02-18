Jorge Pueyo (CHA), presente en el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado en Madrid para agrupar a la izquierda

El acto organizado por Gabriel Rufián en el Teatro Galileo Galilei de Madrid en el que el dirigente de ERC ha mantenido una conversación con el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha acaparado gran parte de la atención mediática este jueves. El experimento, que busca agitar a la izquierda para fomentar la unidad de candidaturas, y que compite con la propuesta de coalición anunciada hace unos días por IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, ha contado con la presencia de dirigentes políticos de distintas formaciones, entre ellas la de Jorge Pueyo, candidato de CHA en las últimas elecciones autonómicas de Aragón.

Pueyo, no obstante, ha asistido a título personal y en parte debido a la relación personal que mantiene con Emilio Delgado, quien estuvo presente en la campaña autonómica aragonesa en el mitin central de Chunta. El autor del 'chuntazo', por tanto, no ha acudido en representación de su partido, aunque obviamente su presencia en el Teatro Galileo Galilei deja entrever por dónde se está moviendo la izquierda alternativa en Aragón con respecto a las llamadas a la unidad que se están realizando en las últimas semanas.

El propio Pueyo, en una entrevista reciente en este diario, afirmó cuando se le preguntó por la unidad de la izquierda y la propuesta de Rufián que Chunta se coaligará, "por supuesto", con "fuerzas estatales para conseguir una mayoría progresista de cara a las generales y también a las europeas". Sobre la iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, el candidato de CHA afirmó que "no sabemos exactamente en qué se va a convertir".

Noticias relacionadas

Por su parte, la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, tampoco ha cerrado la puerta a candidaturas unitarias o confluencias en próximos comicios con formaciones cercanas a Chunta. En el pasado, hay que recordar, Chunta Aragonesista ya se ha integrado en una candidatura con IU a través Sumar (cuando Pueyo consiguió el escaño en Madrid) y también ha alcanzado acuerdos previos de colaboración con otras formaciones como Más Madrid y Compromís.