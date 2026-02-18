Pedro Sánchez, sobre los malos resultados electorales del PSOE en Aragón: "Nuestro electorado se está quedando en la abstención"

Diez días después de las elecciones autonómicas en Aragón, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha valorado la pérdida de apoyos a los candidatos socialistas tanto en la comunidad autónoma como, previamente, en las elecciones anticipadas de Extremadura.

El presidente del Gobierno ha achacado a la abstención esos malos resultados, que en Aragón se tradujeron en que la candidata y exministra portavoz, Pilar Alegría, obtuvo 18 diputados, cinco menos de lo que consiguió el expresidente Javier Lambán en 2023, e igualando el suelo electoral del partido que obtuvo también el propio Lambán, en 2015.

"Nuestro electorado se está quedando en la abstención y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar", ha expresado Sánchez, que no ha entrado a valorar con concreción las diferencias entre Aragón y Extremadura en la rueda de prensa que ha ofrecido a su llegada a Nueva Delhi, donde participa hoy en una reunión con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y asiste a una cumbre sobre la Inteligencia Artificial.

A pesar de que en Aragón aumentó la participación en las elecciones del pasado 8 de febrero, Sánchez ha asegurado que el electorado socialista se está quedando en casa.

"Entiendo que puede haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención, pero en todo caso, lo que sí que les digo es que trabajaremos para que todo el electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales", ha añadido el presidente.