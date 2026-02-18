Santiago J. Castellà (Puerto de Tarragona): “Aragón puede ganar productividad mirando al mar a través de nosotros”

Zaragoza volvió a mirarse este martes en el espejo del mar. En la Cámara de Comercio, y ante representantes empresariales de Aragón y Cataluña, el presidente del Puerto de Tarragona, Santiago J. Castellà trazó una hoja de ruta que va más allá de la logística clásica del cereal y el porcino. Defendió una estrategia compartida con esta comunidad para impulsar el ferrocarril, abrir nuevas terminales intermodales y convertir el noreste peninsular en un espacio económico integrado, competitivo y preparado para la transición energética.

Aragón es hoy uno de los grandes hinterlands (área de influencia terrestre) de Tarragona. ¿Qué peso real tienen las empresas aragonesas en su tráfico portuario?

Para nosotros Aragón es una de las grandes referencias del puerto. El corredor del Ebro es nuestra puerta de entrada no solo al valle del Ebro, sino también al corredor de Henares. Hablamos mucho del corredor Mediterráneo, que nos permitirá llegar al centro de Europa, pero la línea más importante de mercancías es la que conecta con el Ebro y con Henares. El mundo del cereal tiene aquí muchísima importancia. Gran parte del grano que llega a Tarragona llega a la industria ganadera y del porcino, especialmente en Aragón.

Ha querido centrar su visita en esa alianza. ¿Qué pasos concretos están dando?

En pocos meses inauguramos una gran estación intermodal en Guadalajara-Marchamalo. Refuerza nuestra estrategia como corredor que conecta el Ebro con Henares y el centro peninsular. Creemos que una alianza potente con la logística de Aragón puede ser beneficiosa para todos. No se trata solo de mover mercancías, sino de articular nuevas cadenas de valor.

¿Mantienen presencia en el capital de varios puertos secos aragoneses?

Estamos en los de Monzón y en Tamarite de Litera. Pero lo más importante es consolidar el triángulo Tarragona-Lérida-Zaragoza. La situación de Zaragoza es profundamente estratégica; tiene una centralidad interesantísima en el noreste peninsular. Los puertos de Tarragona y Barcelona debemos jugar un papel conjunto con esa capitalidad logística.

¿Qué volumen ferroviario manejan actualmente?

La salida hacia el norte está construyéndose a nivel de negocio.Tenemos actualmente dos trenes diarios hacia el norte. Uno hacia Amberes con contenedores químicos y otro vinculado al tráfico de vehículos. En cambio, es constante el flujo de camiones y trenes en la ruta Tarragona-Reus-Lérida-Zaragoza, y queremos prolongarlo hacia Guadalajara para entrar de lleno en la distribución del centro de la península.

El sector agroalimentario aragonés (cereales, piensos, porcino) tiene una relación histórica con Tarragona. ¿Qué oportunidades de crecimiento ve en otros sectores?

Hay un abanico muy grande. Pasta de papel, todo el mundo vinculado al automóvil, sectores energéticos. Tarragona quiere ser un hub de eólica marina. Los nuevos combustibles, el hidrógeno --donde Aragón ha tenido protagonismo--, la construcción industrializada, los nuevos cementos… Hay mucho camino por recorrer si generamos conciencia de espacio económico compartido.

Compiten con grandes enclaves portuarios del Mediterráneo, como Valencia o Barcelona. ¿Cuál es su ventaja diferencial?

Para nosotros es una suerte estar entre ambos. Buscamos alianzas, no confrontación. Además, mientras Barcelona y Zaragoza sufren cierto grado de saturación, Tarragona está ampliando espacios portuarios y muelles. Estamos licitando el muelle de Andalucía como multipropósito, con una apuesta clara por recuperar el contenedor, que desapareció hace unos años. La terminal que lo gestione deberá aportar al menos 125.000 teus. Eso cambiará muchas dinámicas.

¿La clave vuelve a ser el tren?

Sin duda. El ferrocarril es el futuro. Vendrá sí o sí. Solo podemos descarbonizar la economía con más tren. Necesitamos desdoblamientos de línea, apartaderos y más capacidad. La transición del camión al ferrocarril es fundamental en esta etapa.

Samca ha sondeado crear una terminal ferroviaria en Andorra, que cuenta con línea de tren con Tarragona de los tiempos del carbón. ¿Qué papel quiere jugar en proyectos como este?

Estamos reuniéndonos con todos los actores: operadores, terminalistas y gestores logísticos. Queremos escuchar, sumar y consolidar alianzas fuertes. El momento es idóneo: descarbonización, digitalización, nuevas energías… Hay condiciones objetivas para reforzarnos entre todos.

En un momento marcado por la transición energética, ¿qué papel quiere jugar el puerto?

El hidrógeno será clave para la descarbonización. El puerto puede ser nodo de conexión entre el interior peninsular y los grandes ejes europeos. Y también el carbono. Tarragona se plantea como punto de inyección en el subsuelo marino. El carbono puede convertirse en materia prima para etanoles y nuevos combustibles. Eso abre oportunidades industriales en todo el eje logístico que compartimos con Aragón.

¿Estamos ante proyectos concretos o en fase de prospectiva?

Es el primer establecimiento de relaciones serias. Venimos con voluntad de generar alianzas fuertes. No pensamos en una estrategia logística autónoma; si sumamos los intereses de Tarragona y Lérida con los de Aragón, no solo sumamos, multiplicamos.

Si tuviera que lanzar un mensaje directo a los empresarios aragoneses que aún no operan con Tarragona, ¿por qué deberían mirar hacia este puerto como socio logístico?

Aragón puede ganar productividad mirando al mar a través de Tarragona. Tener una puerta marítima competitiva, conectada por ferrocarril y con nuevas capacidades logísticas, es una oportunidad clara para las empresas aragonesas. La estación intermodal del puerto y su conexión directa con Guadalajara nos sitúan a 100 kilómetros de Barcelona y a 80 de Madrid con una alternativa eficiente. Quien esté en ese punto medio tiene una oportunidad clara de ganar productividad y competitividad. Y nosotros queremos construir esa oportunidad de la mano de Aragón.