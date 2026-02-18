Continúa la huelga de médicos en Aragón: casi 400 operaciones suspendidas en dos días

Miércoles y tercera jornada de una huelga de médicos y facultativos nacional y autonómica que, en Aragón, ha dejado ya 397 operaciones suspendidas, 199 de ellas este lunes y 198 este martes, según los datos de la consejería de Sanidad de la DGA. Entre ambos días se realizaron 404 cirugías, 197 el primero y 207 el segundo. Los datos sobre las intervenciones de este miércoles no se conocen todavía, aunque sí el seguimiento, que según el departamento ha sido de un 12,59%, un porcentaje inferior al de las fechas previas.

En concreto, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha informado de que este miércoles han secundado la huelga 507 efectivos reales de los 4.028 convocados en la comunidad. El porcentaje es inferior al del día anterior, cuando fue de un 13,16%, y también al de la primera jornada de paros (lunes), cuando según sus cálculos alcanzó el 13,5%.

La mayor participación se ha dado en la provincia de Zaragoza, en la que han secundado los paros 445 profesionales de 3.087, lo que supone un 14,42%. En Teruel han sido 40 de 335 (11,27%) y, en Huesca, 22 de 586 (3,75%). Los porcentajes han caído respecto al martes en toda la comunidad menos en la provincia turolense, en la que ha aumentado respecto al 8,26% registrado por la consejería en la segunda jornada.

Como ya sucediera en las jornadas anteriores, los datos de los sindicatos convocantes, en la comunidad CESM Aragón y Fasamet, distan de los de la consejería. Estos han mantenido las mismas cifras de seguimiento que en las dos jornadas anteriores, con un 85% en los hospitales y un 50% en los centros de salud. Las organizaciones han criticado de nuevo los servicios mínimos, que tildan de "abusivos", y han denunciado que el Gobierno de Aragón no los incluye en sus cálculos sobre la participación aunque apoyen los paros.

Por eso, para permitir que los servicios mínimos puedan sumarse a la protesta nacional y regional, los sindicatos CESM Aragón y Fasamet han vuelto a conovocar este miércoles concentraciones a las puertas de los hospitales del territorio a las 12.00 horas. También se han dado en centros de salud como el de La Jota (Zaragoza), en el que un pequeño grupo de médicas y facultativas han protestado a las puertas al grito de "médico maltratado, paciente mal cuidado".

Los paros tienen un doble cariz. Por un lado, exigir un Estatuto Marco propio y denunciar que los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse firmaran un anteproyecto con el Ministerio de Sanidad, y luchar por unas mejores condiciones laborales y por que esta sse equiparen a las del resto de comunidades autónomas.