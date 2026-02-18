Este es el verdadero rostro de los cuidados en Aragón: mujer y de más de 50 años

El 70% de los aragoneses que tienen alguna persona dependiente a su cargo son mujeres --la media nacional es aún superior, del 72,2%-- y más de la mitad de ellas tienen más de 50 años. Según datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), a fecha de 31 de enero de 2026, había 26.324 personas atendiendo a un dependiente registradas como perceptoras de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar: 17.205 en la provincia de Zaragoza, 6.631 en Huesca y 2.488 en Teruel.

Respecto a la edad de quien ejerce los cuidados a las personas dependientes, en Aragón el 55,1% de los cuidadores tiene entre 50 y 66 años, una cifra significativamente superior al promedio nacional, mientras el grupo de 16 a 49 años se queda en el 21,6%. Así, el grupo más numeroso de cuidadores en España es el de 50 a 66 años --47,7%, 7,4 puntos menos que en la comunidad-- seguido por el de 16 a 49 años --27,4%, casi 6 puntos más que en Aragón--, mientras que los cuidadores de 80 años o más representan un 7,3% del total a nivel nacional y un 6,5% en el caso aragonés.

Ni padres ni hijos

En cuanto al parentesco entre el cuidador y el dependiente al que atiende, los datos muestran una distribución atípica en Aragón en comparación con el resto del país: en la comunidad autónoma el 75,3% de los expedientes no se relacionan con hijos, madre o padre, cónyuge, hermano, yerno o nuera, nietos o compañeros, sino que se engloban en la categoría 'otros', entendidos como vínculos de parentesco no tradicionales --tíos, sobrinos o primos--, que en España suponen tan sólo el 8,7% de los casos.

Los cónyuges representan el 15,1% de los cuidadores en Aragón, mientras que las madres y padres suponen el 3,6% y el 0,5% respectivamente, muy lejos de los datos nacionales donde predominan los hijos --36,3%-- como cuidadores principales, tan sólo el 3,9% en Aragón; las madres cuidadoras en España representan al 22,8% del total y el cónyuge supone el 20,1%.

Desde el IASS han indicado que esta diferencia en cuanto a la relación de parentesco en Aragón con el resto del país es una de las consecuencias de la flexibilización de las condiciones de acceso a la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar, que se llevó a cabo en enero de 2025, que permitió que pudiera ser persona cuidadora cualquier persona del entorno relacional, no necesariamente un pariente. En esa misma orden se suprimió la condición de que estos cuidados se estuviesen ejerciendo con una anterioridad de un año y se adaptó el requisito de convivencia.

A este contexto hay que sumarle el crecimiento de la prestación económica de colaboración con la persona cuidadora (PECPC), también llamada 'nueva PECEF', que se solicita cuando una persona del entorno familiar o relacional de la persona dependiente está llevando a cabo su atención y existe un contrato laboral con un tercero que colabore con ese cuidador en las tareas del hogar de la persona en situación de dependencia.

A 31 de enero de 2026, hay 1.110 expedientes activos --189 en Huesca, 91 en Teruel y 830 en Zaragoza-- y el 69,55% de sus perceptoras son mujeres, frente al 30,45% de hombres. Desde su puesta en marcha el pasado febrero de 2025 el número de aragoneses que han accedido a esta ayuda ha crecido de forma constante y se superaron los 1.000 beneficiarios en diciembre del año pasado.

Los perfiles y la comparativa con los datos nacionales se han elaborado a partir de los indicadores recopilados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de la información estadística publicada por el IMSERSO dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a fecha de 31 de enero de 2026.