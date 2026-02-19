Abascal, sobre las negociaciones con el PP en Aragón y Extremadura: "Los acuerdos son ahora más difíciles"

El presidente de Vox ha empezado su particular precampaña de cara a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, en plenas negociaciones para el gobierno de Extremadura y de Aragón. Santiago Abascal ha asegurado que "la confianza en el PP está rota" y que, por lo tanto, "los acuerdos son ahora más difíciles" que después de las elecciones de 2023.

Con todo, ha asegurado que su mano está "tendida" para llegar a acuerdos con el PP que permitan "cambiar de rumbo" las políticas "del PSOE" en materia de "políticas migratorias, de inseguridad, políticas relativas al campo, al cambio climático, al cuidado de los montes, del agua, las políticas fiscales o las subvenciones a oenegés y sindicatos", ha enumerado. El presidente de Vox ha recordado que se salieron de los gobiernos autonómicos por un motivo y que no volverán a ellos para desplegar "las mismas políticas".

Abascal tiene previsto ahora desembarcar en Castilla y León durante el próximo mes para hacer la campaña electoral a pesar de que se traten de unas elecciones autonómicas en las que él no es el candidato. Pero Vox mantiene la estrategia que le salió bien en Extremadura y en Aragón, donde los electores eligieron "el doble de Vox". Por eso, ha dicho Abascal, ahora van a ser "el doble de exigentes".

"El PP no nos puede poner ningún ultimátum ni nosotros se lo vamos a poner, tenemos la mano tendida para cambiar las cosas. Si el PP no quiere cambiar las políticas y quiere seguir con las políticas del PSOE que hicieron que tuviésemos que salir de los gobiernos, con la distribución de la inmigración irregular, puede pactar con el PSOE. Si quiere cambiar las políticas, puede contar con Vox", ha dicho Abascal en referencia a las últimas palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Respecto a las condiciones de los pactos ha asegurado que "son las mismas que firmamos en la Comunidad Valenciana y que no quisieron firmar en Aragón ni en Extremadura".

"Se ha producido una gran desconfianza: el PP no solo ha estafado a sus electores políticamente haciéndoles creer que hace oposición al gobierno mientras pactan en Bruselas, sino que ha estafado a un socio político", ha denunciado Abascal, que no se ha mostrado conciliador, sino marcando las distancias con quien tiene que pactar si quiere contribuir a desbloquear la situación política en las comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones anticipadas.

De hecho, el líder de Vox ha llegado a decir que "los acuerdos (con el PP) ahora son más difíciles". "Nosotros necesitamos restablecer la confianza, necesitamos garantías del cumplimiento de los acuerdos. Nuestra voluntad de que haya un acuerdo es total, pero nuestra convicción para no estafar a quienes han confiado en nosotros es aún más grande", ha dicho con rotundidad.

Preguntado por el camino que han llevado las negociaciones en Extremadura, donde el PP de María Guardiola ha rechazado que Vox pueda ostentar un senador autonómico y donde tampoco hubo acuerdo sobre la dirección de la Junta de Extremadura, Abascal ha dicho que "todo está abierto en Extremadura", pero ha asegrado que "no tener el senador por designación autonómica es irrelevante, pero demuestra un mal gesto por parte del PP". "Demuestra una mala intención respecto a alguien con quien quieren llegar a un acuerdo. Tanto eso como el haber sido excluidos de los órganos de gobierno de la Junta de Extremadura", ha expresado Abascal, marcando el camino de lo que sí que le gustaría que ocurriera en Aragón.

Cabe recordar que, en 2023, el pacto entre PP y Vox en Aragón consistió en que la extrema derecha tuviera la presidencia de las Cortes de Aragón a pesar de contar solo con siete diputados, y el PP, entonces, tuviera 28. En ese pacto no entró la figura del senador autonómico, que todavía nadie ha confirmado que vaya a entrar ahora en las cartas a repartir después de que el PP se quedara con 26 en las elecciones del 8F y Vox consiguiera duplicar sus resultados y obtuviera 14 diputados.

A pesar de que el partido de Abascal suele decir que lo importante no son "los sillones", en el caso de Extremadura sí le otorgan importancia y eso podría marcar el paso también en las negociaciones en Aragón, donde sigue imperando un silencio absoluto, con ausencia total de declaraciones por parte del presidente en funciones, Jorge Azcón, desde hace más de una semana, y también del candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, que no ha tenido ninguna aparición pública desde el 9 de febrero.

"Pero para nosotros lo más importante no son los cargos, es el cambio de rumbo, que significa cambiar las políticas desde Bruselas hasta Madrid y pasando por las comunidades autónomas. En Extremadura puede pasar de todo, pero depende de la voluntad del PP", ha dicho también el líder de Vox, desde Peñafiel, donde ha empezado su 'gira' preelectoral.

Preguntado Abascal por si la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, es "un escollo" para las negociaciones, a pesar de ser la ganadora de las elecciones con un 43% de los votos, ha dicho que "hasta ahora lo ha sido", pero que ellos "ni piden ni descartan" que se tuviera que apartar como candidata. "Todo es posible. Hay que dar ya respuesta a los extremeños en línea a lo que han pedido. Vamos a ser el doble de exigentes porque los extremeños han pedido el doble de Vox. Quedan muchos días para negociar. No tenemos prisa", ha zanjado Abascal, consciente de que tiene la sartén por el mango y el tiempo no juega en su contra.