Aena saca a concurso una nave de carga del aeropuerto de Zaragoza que ahora gestiona Sesé

El gestor aeroportuario Aena ha activado un nuevo proceso de licitación en el aeropuerto de Zaragoza para el arrendamiento de una nave de carga aérea destinada a la actividad de handling y autohandling de mercancías, almacenamiento, transporte y distribución de carga aérea. El contrato tendrá una duración de diez años y afecta a una instalación situada en primera línea de pista, actualmente explotada por ACL, filial del grupo Sesé.

La nave identificada como C-E33A cuenta con una superficie aproximada de 820,79 metros cuadrados en planta baja, a los que se suman dos áreas de maniobras anexas (T-T52 y T-T49) que elevan el conjunto hasta cerca de 2.700 metros cuadrados, según el pliego técnico del expediente. El espacio se destinará a servicios de asistencia de carga y correo, sin exclusividad, lo que permite la convivencia con otros operadores ya presentes en el recinto.

Renta mínima y actualización automática

La renta fija mínima de contratación se sitúa en 8.815,72 euros mensuales, equivalente a 105.788,64 euros anuales en 2026. A partir del segundo ejercicio, el contrato contempla un incremento acumulativo del 2,5% anual aplicado sobre la renta del primer año, lo que llevaría el importe anual por encima de los 135.000 euros al término del décimo ejercicio si se mantiene la renta base.

La adjudicación se resolverá exclusivamente por mayor oferta económica (renta fija anual del primer año) entre aquellas candidaturas que superen los requisitos de solvencia técnica y económica. El procedimiento incluye hasta tres rondas de mejora, con incrementos mínimos del 5% sobre la mejor oferta previa, en caso de concurrencia competitiva.

En materia de solvencia, Aena exige un volumen anual de negocios mínimo de 430.450 euros en cada uno de los tres últimos ejercicios o, en el caso de empresas de nueva creación, certificación bancaria acreditativa. Además, será imprescindible contar --o comprometerse a obtener-- la autorización de la Dirección General de Aviación Civil para la asistencia en tierra en la categoría de carga y correo en Zaragoza.

Inversión obligatoria para tráfico pesado

Uno de los elementos clave del concurso es la inversión mínima obligatoria de 97.200 euros para la pavimentación de dos superficies anexas (T-T50 y T-T51), con el objetivo de permitir la circulación y estacionamiento de camiones articulados del máximo tonelaje autorizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El arrendatario dispondrá de un plazo máximo de 24 meses desde el acta de entrega para ejecutar la inversión y deberá justificarla documentalmente mediante facturas y acreditación bancaria, bajo supervisión del aeropuerto.

La entrega del espacio está prevista a partir del 10 de mayo de 2026, fecha en la que concluye el contrato vigente, salvo que concurran circunstancias que impidan su puesta a disposición.

Un enclave estratégico en el mapa de la carga

La licitación se produce en un momento de fuerte consolidación del aeropuerto zaragozano como nodo logístico. La infraestructura aragonesa se mantiene como tercera de España por volumen de carga aérea, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y ha atraído inversiones relevantes en los últimos años.

El propio Sesé, matriz de ACL, impulsa nuevas instalaciones en el entorno aeroportuario, mientras que operadores como Swissport o Groundforce también operan en la plataforma. Paralelamente, el gestor aeroportuario contempla actuaciones de mejora y ampliación vinculadas al crecimiento sostenido de la carga, dentro de su estrategia de refuerzo de los aeropuertos con mayor especialización logística.

Con este concurso, Aena reabre la competencia por un espacio ya consolidado en el circuito de handling zaragozano, en un enclave donde la intermodalidad —carretera, ferrocarril y avión— se ha convertido en una de las principales bazas de la capital aragonesa para ganar peso en las cadenas internacionales de suministro.