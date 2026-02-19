Aragón cierra 2025 con el mayor número de hipotecas concedidas desde 2010: el 'boom' de la vivienda dispara los préstamos un 24%
El importe medio supera los 143.000 euros, una cifra que también marca un récord respecto a los 15 últimos años
Hasta 13.264 aragoneses obtuvieron el pasado 2025 una hipoteca para comprarse una vivienda, una cifra que, según los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no se veía desde 2010, cuando la desaceleración económica estaba a la orden del día tras el crac de la burbuja inmobiliaria. En ese entonces, hace ya 16 años, se concedieron 17.202 préstamos hipotecarios en la comunidad, todavía 4.000 por encima de los registrados el curso pasado.
Un año en el que, eso sí, el número de hipotecas concedidas se incrementó en la comunidad aragonesa en un 24% respecto a 2024, cuando se firmaron 10.693. Es decir, un crecimiento de más de 2.500 hipotecas en solo doce meses. Se trata de una tendencia al alza, que sigue la misma dinámica que en el resto del país (donde se han concedido más de 500.000 préstamos de este tipo, también un récord que no se fijaba desde 2010), aunque en el caso de Aragón el incremento está por encima de la media.
Concretamente, ese 24% de diferencia está más de seis puntos por encima del promedio nacional, que es del 17,8%. Y esa subida solo fue mayor en cinco comunidades autónomas, por este orden de mayor a menor: Cantabria, La Rioja, Murcia, Extremadura y Castilla y León. El tipo de interés medio, a nivel nacional (no hay desglose autonómico) fue del 2,87% a 25 años. El 36,6% de los préstamos se constituyó a tipo variable y el 63,4% restante a tipo fijo.
El importe medio anual de estas hipotecas concedidas en Aragón estuvo en 143.279 euros en 2025. En este caso, hay que remontarse hasta el año 2011 para encontrar una cifra mayor, con 167.503 euros de media en ese curso. Y es que en los últimos 15 años los importes por los que se concedían estos préstamos se desplomaron, al punto de marcar un mínimo histórico hace solo dos años, en 2023, cuando estaba en algo más de 89.740 euros. En este período 2011-2025, solo en 2016 el préstamo medio fue menor (87.379 euros). Por tanto, en estos dos últimos años el importe ha subido en cerca de un 60%.
Muy lejos quedan todavía tanto las mareantes cifras que se registraban en plena burbuja inmobiliaria. En 2007, el importe medio de las hipotecas en Aragón alcanzó los 394.640 euros, con 389.959 euros en 2006 y 336.705 euros en 2008, año del crac. Tres años en los que el número de préstamos concedidos también estaba muy por encima del actual: 34.562 en 2006 (casi el triple) y 33.824 en 2007. En 2008 ya se notó una pequeña recesión, aunque se concedieron 24.556, cerca del doble que ahora.
