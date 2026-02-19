Aragón se mantiene como la sexta comunidad con menor tasa de criminalidad

Aragón se mantiene como la sexta comunidad autónoma con menor tasa de criminalidad de España, nueve puntos por debajo de la media nacional. Así lo recoge el balance de criminalidad de 2025 del Ministerio del Interior, que sitúa además a la comunidad como una de las referentes en tasa de esclarecimiento de delitos.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha celebrado este jueves reuniones en las subdelegaciones de Huesca, Zaragoza y Teruel con los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional para analizar en detalle los datos y reforzar la coordinación operativa donde sea necesario. “Aragón es hoy una comunidad segura, con instituciones comprometidas, plantillas reforzadas y una estrategia clara frente a los nuevos desafíos, especialmente en el ámbito digital”, ha explicado el delegado del Gobierno en España, Fernando Beltrán.

El ámbito digital sigue siendo el aspecto más preocupante. El informe constata un incremento de la cibercriminalidad del 12,9% respecto a 2024, impulsado principalmente por el aumento de las estafas informáticas. En la actualidad, uno de cada cuatro delitos tiene que ver con las redes sociales y las telecomunicaciones, una tendencia sostenida en los últimos años que impacta en la evolución global de la criminalidad. Ante este escenario, el Gobierno de España trabaja para mejorar la prevención, la colaboración ciudadana y las unidades especializadas en la lucha contra el cibercrimen.

Al alza también se encuentran los delitos contra la libertad sexual, que experimentan un incremento del 9% en el último año. Esta categoría incluye, entre otros, las agresiones sexuales con penetración, la corrupción de menores y los delitos relacionados con la pornografía infantil. “Es un dato que exige la máxima implicación institucional. La protección de las víctimas y la coordinación entre administraciones siguen siendo una prioridad absoluta del Gobierno de España. La adhesión y el desarrollo de los instrumentos de cooperación en materia de violencia de género y protección integral continuarán reforzándose en todo el territorio”, ha explicado Beltrán. En este momento son 22 las localidades adheridas al sistema Viogén y se busca ampliar esta red a todos los municipios aragoneses que cumplan los requisitos

En contraste, desde la Delegación del Gobierno indican que descienden de forma significativa los delitos más graves. Los homicidios dolosos y asesinatos consumados han bajado en el último informe un 37,5%, mientras que los robos con fuerza en domicilios han descendido un 19% y en establecimientos, un 13%. Asimismo, los robos con violencia o intimidación se reducen cerca de un 5%.

Presencia policial

El balance de 2025 refleja también un nuevo descenso de las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que caen un 8,3% y encadenan cuatro años consecutivos de reducción. En este tiempo se han multiplicado las patrullas de la Guardia Civil en las áreas rurales ante las alarmas que se han encendido entre la población.

Según el informe de Interior, Aragón cuenta con un 5,2% más de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que en 2018. Pese al crecimiento poblacional, la ratio se mantiene en 3,8 agentes por cada 1.000 habitantes, en línea con la media nacional. En la provincia de Teruel, esta cifra asciende a 5,9 agentes por cada 1.000 habitantes, lo que evidencia el compromiso del Gobierno de España con la seguridad en el medio rural y con la lucha contra la despoblación.