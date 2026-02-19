La aragonesa La Mafia cumple 25 años con 114 restaurantes y más de 130 millones de negocio

Hace 25 años, en septiembre de 2000, abría en la calle Francisco de Vitoria de Zaragoza el primer restaurante de La Mafia se sienta a la mesa. Lo que nació como un concepto de restaurante italiano “de nivel”, sin intención inicial de franquiciar, es hoy uno de los grupos de restauración organizada que más crece en España. La compañía, con sede central en la capital aragonesa y obrador propio en San Mateo de Gállego, cerró 2025 con unas ventas de 132 millones de euros, un 12,3% más que el año anterior.

El ejercicio pasado ha estado marcado por una intensa expansión que ha llevado al grupo a alcanzar 114 unidades operativas bajo sus tres enseñas: La Mafia se sienta a la mesa (83), Ditaly (21) y La Boutique Trattoria Viajera (10).

“Somos el grupo del sector casual de restauración organizada con mayor crecimiento a nivel nacional y somos de Zaragoza”, subraya su socio fundador y CEO, Javier Floristán, en declaraciones a este diario.

El zaragozano Javier Floristán, socio fundador y CEO del grupo La Mafia. / Grupo LM

De una cafetería en 1997 a un grupo con 2.200 empleos

La historia empresarial arranca en 1997 con la apertura de la cafetería Diego Velázquez, en la plaza zaragozana del mismo nombre. Un año después llegó el restaurante Transiberiano, también en Francisco de Vitoria. “Funcionaba, facturaba, pero no le sacábamos rentabilidad”, recuerda Floristán. Aquella experiencia fue el germen del primer La Mafia, que abrió con el cambio milenio.

En 2002, tras abrir un segundo local, el equipo decidió convertir el modelo en franquicia. Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido, con baches incluidos. “El momento más complicado fue la crisis de 2008 a 2010, cuando lanzamos otras marcas que no funcionaron. En pandemia el modelo se puso a prueba, pero nuestro crecimiento principal ha sido a partir de ahí”, explica.

En 2020 el grupo contaba con 44 locales. Cinco años después supera el centenar y tiene 24 nuevos firmados que se irán incorporando progresivamente. El objetivo es alcanzar las 200 unidades antes de que termine la década.

Expansión nacional e internacional

El crecimiento de 2025 se ha traducido en 21 aperturas en España, Portugal y Andorra. La marca La Mafia ha abierto en destinos como Barcelona, Zaragoza o Las Palmas y ha sumado su tercer restaurante en Portugal.

Ditaly, por su parte, ha iniciado su expansión internacional con su primera apertura en Andorra y ha estrenado flagship (local emblemático) en Madrid, mientras que La Boutique Trattoria Viajera, que está enfocada en aeropuertos y centros comerciales medianos, ha reforzado su presencia en Canarias, con dos nuevos locales en la terminal Tenerife Sur.

En Portugal, el grupo cuenta con un acuerdo de máster franquicia para abrir 15 restaurantes de La Mafia en seis años, de los que ya hay tres operativos. Además, Ditaly ha firmado en Cataluña un acuerdo de area developer (desarrollador de area) para 20 unidades en los próximos seis años. En Aragón, la compañía mantiene cinco establecimientos en Zaragoza: tres de La Mafia y dos de Ditaly.

El sello aragonés: diseño propio y obrador en San Mateo

Floristán, decorador de profesión, imprime un sello personal en cada apertura. “Toda la imagen de nuestras tres marcas y cada uno de los más de cien locales está diseñado por mí”, afirma. La ambientación, junto a la calidad del producto y el servicio, son, según el CEO, las tres claves del éxito.

El grupo mantiene su base operativa en Zaragoza, donde se ubican las oficinas centrales y el obrador de San Mateo de Gállego, concebido para abastecer el crecimiento nacional. En ambos centros trabajan unas 110 personas. En total, entre restaurantes propios y franquiciados, el obrador y la estructura central, el grupo supera los 2.200 trabajadore directos.

15 millones para seguir creciendo

De cara a 2026, la hoja de ruta contempla una inversión de 15 millones de euros, entre locales propios y franquiciados, que permitirá la creación de cerca de 500 nuevos puestos de trabajo. La idea es abrir alrededor de 30 establecimientos en este ejercicio, lo que supondría un nuevo récord anual para la compañía.

Pese a la dimensión alcanzada, el accionariado mantiene raíz aragonesa. Floristán continúa como socio fundador y CEO, acompañado por empresarios locales como Michel Castillo y Reinaldo Benito. “No vamos a lanzar nuevas marcas”, aclara. El foco está puesto en consolidar las tres actuales y reforzar el posicionamiento de La Mafia como “primera opción en la mente del consumidor” dentro del segmento casual, la restauración organizada con servicio en mesa y ticket medio de entre 20 y 25 euros.

Desde Zaragoza y con ADN aragonés, el grupo encara así su segundo cuarto de siglo con una ambición de duplicar en menos de una década lo construido en sus primeros veinte años.