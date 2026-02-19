La aragonesa Querqus, la pyme más Sostenible de España, recoge el premio de manos del Rey

Querqus Sustainable Packing ha sido distinguida este jueves con el accésit nacional de Pyme Sostenible 2025, un reconocimiento impulsado por la Cámara de Comercio de España y Banco Santander en el marco de la novena edición del Premio Pyme del Año. La CEO de la compañía, Carmen Urbano, recogió el galardón en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI.

La empresa zaragozana fue una de las cuatro finalistas al reconocimiento en esta categoría, junto a Lain Technologies S.L. (Madrid), Miguelitos Ruiz (Albacete) y Oxiplant Centro de Transformación del Acero (Asturias). Con el premio, Querqus refuerza su posición como uno de los operadores destacados a nivel nacional en valorización, reparación y reciclaje de palés y embalajes de madera, reincorporándolos a los circuitos logísticos e industriales para prolongar su vida útil.

Una expansión ligada a inversión y automatización

Con sede central en Zaragoza y seis centros operativos en España, Querqus sostiene un modelo basado en la economía circular y la sostenibilidad ambiental. Desde la Cámara de Comercio de Zaragoza subrayan que el reconocimiento “pone en valor el compromiso de las pymes zaragozanas con un crecimiento responsable”, capaz de generar competitividad, empleo y progreso “desde la innovación sostenible”, además de visibilizar a empresas del territorio con impacto en una industria “más eficiente y respetuosa con el medio ambiente”.

El galardón llega en un momento de expansión y transformación para la compañía. En 2024, Querqus anunció la compra de una parcela de 15.000 metros cuadrados junto a su sede en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) de Zaragoza para ampliar su actividad. La empresa preveía entonces una inversión superior a los 2 millones de euros en nuevas instalaciones destinadas a incrementar su capacidad logística y productiva, además de agrupar operaciones y abrir la puerta a un posible aumento de plantilla.

Palés con “larga vida” y nueva exigencia normativa

La actividad de Querqus se mueve en un mercado de demanda creciente para el embalaje industrial de madera. La compañía opera en distintas fases del ciclo del palé: fabricación, reparación, reciclaje y logística de almacenamiento y distribución. En el PTR concentra especialmente la reparación y reciclaje, además de su operativa logística, mientras que en otras instalaciones realiza producción y carpintería industrial, así como servicios vinculados a la exportación (como tratamientos fitosanitarios cuando son exigibles).

El accésit logrado por Querqus forma parte del esquema de reconocimientos del Premio Pyme del Año, que distingue cada ejercicio el desempeño de pequeñas y medianas empresas como motor de empleo y riqueza, y que busca dar visibilidad al esfuerzo empresarial en el territorio. En la edición 2025 se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias, con participación de 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y cabeceras de prensa españolas.

En el palmarés nacional de 2025, la Pyme Nacional del Año fue Tebrio Group SL (Doñinos de Salamanca, Salamanca). Además del accésit de sostenibilidad para Querqus, se entregaron los accésits nacionales de Internacionalización (MiiN Cosmetics, Barcelona), Innovación y Digitalización (Oncomatryx Biopharma, Vizcaya) y Formación y Empleo (Coco Solution, Gran Canaria).