¿Cuántos aragoneses pagan su casa a 'tocateja'?
El pasado 2025 se firmaron más de 13.000 hipotecas para vivienda en la comunidad pero el número de compraventas es bastante superior
El 'boom' inmobiliario que se está viviendo en estos momentos no responde a las mismas dinámicas que antes del crac de la burbuja en 2008. Ahora, la principal característica reside en la demanda, no en la oferta, con diferencias considerables que están haciendo que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. No obstante, el pasado 2025 se firmaron más de 13.000 préstamos hipotecarios en Aragón, cifras que no se veían desde la desaceleración de 2010. En cambio, todavía están lejos de los años boyantes de la economía y del sector, cuando se llegaron a conceder más de 34.000, como en 2006.
En cambio, este dato solo refleja una parte de la escena. Y es que, al igual que sucede con las hipotecas, las compraventas de vivienda también están en máximos en la serie histórica que comienza con el inicio de la crisis, con 18.611 operaciones escrituradas el pasado año. Cruzando ambos datos, la deducción rápida dice que hubo más de 5.000 viviendas que se pagaron a 'tocateja', al contado, en la comunidad durante 2025, lo que supondría alrededor del 29% del total.
Con todo, este dato no es exacto al 100%, ya que aunque la firma de las compraventas se produjese el pasado año, lo normal es que la operación se cerrase en los años previos. En cualquier caso, esa diferencia sí sirve de estimación orientativa. De hecho, los datos a nivel nacional suelen rondar ese mismo porcentaje.
El último informe sobre el mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, presentado hace unos días, cifraba en el 66% el número de hipotecas respecto a las compraventas en Aragón. Un dato, por tanto, muy similar. En la provincia de Zaragoza, se financieron el 72,1% de las compraventas; en Huesca, el 58,4%; y en Teruel, donde menos operaciones e hipotecas se firman, el 35,6%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- La Aemet alerta: la borrasca Pedro llega a Aragón con potentes rachas de viento y nevadas que afectarán a varios municipios