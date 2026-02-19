¿Cuántos aragoneses pagan su casa a 'tocateja'?

El 'boom' inmobiliario que se está viviendo en estos momentos no responde a las mismas dinámicas que antes del crac de la burbuja en 2008. Ahora, la principal característica reside en la demanda, no en la oferta, con diferencias considerables que están haciendo que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda. No obstante, el pasado 2025 se firmaron más de 13.000 préstamos hipotecarios en Aragón, cifras que no se veían desde la desaceleración de 2010. En cambio, todavía están lejos de los años boyantes de la economía y del sector, cuando se llegaron a conceder más de 34.000, como en 2006.

En cambio, este dato solo refleja una parte de la escena. Y es que, al igual que sucede con las hipotecas, las compraventas de vivienda también están en máximos en la serie histórica que comienza con el inicio de la crisis, con 18.611 operaciones escrituradas el pasado año. Cruzando ambos datos, la deducción rápida dice que hubo más de 5.000 viviendas que se pagaron a 'tocateja', al contado, en la comunidad durante 2025, lo que supondría alrededor del 29% del total.

Evolución del número de hipotecas sobre viviendas concedidas en Aragón entre 2003 y 2025. / EL PERIÓDICO

Con todo, este dato no es exacto al 100%, ya que aunque la firma de las compraventas se produjese el pasado año, lo normal es que la operación se cerrase en los años previos. En cualquier caso, esa diferencia sí sirve de estimación orientativa. De hecho, los datos a nivel nacional suelen rondar ese mismo porcentaje.

El último informe sobre el mercado inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, presentado hace unos días, cifraba en el 66% el número de hipotecas respecto a las compraventas en Aragón. Un dato, por tanto, muy similar. En la provincia de Zaragoza, se financieron el 72,1% de las compraventas; en Huesca, el 58,4%; y en Teruel, donde menos operaciones e hipotecas se firman, el 35,6%.