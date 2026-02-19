El caos ferroviario sigue afectando a Aragón: Zaragoza tiene diez AVEs directos menos con Andalucía

El caos ferroviario derivado del trágico accidente de trenes en Adamuz y de los posteriores daños en infraestructuras en Málaga a causa de unos desprendimientos ha provocado que las conexiones directas entre Huesca y Zaragoza con distintos puntos de Andalucía siga mermada. En concreto, hay diez trenes directos menos diarios entre Huesca y Zaragoza y Sevilla, Córdoba y Málaga, por distintos motivos.

Según han confirmado fuentes de Renfe, las conexiones ferroviarias con el sur de España todavía no han recuperado la normalidad. En concreto, los cinco trenes AVE directos diarios que conectaban Zaragoza con Córdoba, Sevilla y Málaga todavía no se han podido poner en circulación, pero lo harán "en próximas fechas".

En estos casos, en los que los trenes no pasaban por Madrid, sino que realizaban una conexión directa, Renfe está pendiente todavía de las obras en la vía de Málaga, donde se produjo un derrumbe que está afectando a la circulación.

Así, se trata de cinco trenes de ida y otros cinco de vuelta que todavía no se han retomado desde el accidente en Adamuz, el pasado 18 de enero.

Huesca pierde la conexión directa con Sevilla y ahora es con transbordo en Atocha

Por otro lado, Zaragoza ha perdido otros cuatro trenes por sentido y Huesca la conexión directa con Sevilla, todos ellos trenes que antes entraban en Madrid (Atocha) y continuaban su camino hacia las capitales andaluzas sin que los pasajeros tuvieran que bajarse y cambiar de tren.

Ahora, según han explicado fuentes de Renfe, esos trayectos, en los que se aprovechaba la conexión horaria de dos trenes diferentes para realizar el recorrido total, se han visto modificados con el cambio de horarios ante la adaptación de la velocidad en todo el tercio norte de la península como consecuencia del accidente de Adamuz, lo que supone que los horarios ya no coinciden con los trenes que parten hacia el sur y obliga a los pasajeros a cambiar de tren.

La oferta de conexión sigue existiendo, explican desde Renfe, pero ya no se trata de conexiones directas. Así, los pasajeros que salgan de Huesca para llegar a Sevilla tienen que bajar en Madrid Atocha y cambiar de tren y coger el recorrido Madrid-Sevilla. Lo mismo para quienes efectuaban este trayecto desde Zaragoza. "La oferta sigue existiendo, pero se tiene que cambiar de tren", explican desde Renfe.

Los pasajeros del Huesca-Sevilla deben cambiar los billetes

La operadora ferroviaria ha enviado un mensaje a los pasajeros que habían comprado billetes para el tren directo entre Huesca y Sevilla, informándoles de que deben cambiarlos porque ahora ese trayecto se realiza en dos viajes, por un lado, Huesca-Madrid, y por otro, Madrid-Sevilla.

Renfe da la opción a los pasajeros de cancelarlo sin coste y con la devolución del dinero, o de cambiar los billetes, sin coste añadido, para poder comprar el nuevo trayecto hasta la capital andaluza.