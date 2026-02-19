Estos son los argumentos que esgrime el Ministerio de Transportes para descartar el Cercanías Zaragoza-Huesca

La ampliación de la red ferroviaria de cercanías en Aragón, que actualmente solo cuenta con una línea (C1, Casetas-Miraflores), se ha instalado en los últimos meses en el debate público. Especialmente desde que el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, descartase, entre otras actuaciones, la creación de una nueva red hasta Huesca, en base a un informe que hasta ahora no se conocía.

Todo nace a raíz de una PNL aprobada en el Congreso en abril de 2024 y presentada por el grupo plurinacional Sumar, en la que se pedía al Gobierno hacer un estudio relativo a la posible mejora de la red de Cercanías de Zaragoza. Las tres cuestiones principales eran la extensión de la actual C1 hasta Gallur y Quinto, la puesta en marcha de una C2 Huesca-Zaragoza-Cariñena y de una C3 Zaragoza-Calatayud. Tras las declaraciones de Puente, tanto el Partido Popular, a través de una solicitud formal el pasado 16 de octubre, como el ya exdiputado Jorge Pueyo (CHA en Sumar Aragón) exigieron al ministro que presentase el informe que justificaba tal aseveración.

Dicho documento, al que ha tenido acceso este diario, está fechado el 11 de marzo de 2025, pero no ha sido hasta ahora cuando se han hecho públicos sus argumentos. Estos los esgrime el Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte, una sociedad de titularidad estatal dependiente del ministerio), en un documento de 50 páginas en el que hace un análisis sobre la demanda potencial de las tres líneas planteadas.

En primer lugar, uno de los primeros requisitos que deberían cumplir es que la población atendida superase los 500.000 habitantes. Esto se cumple, pues llega a 839.915, aunque en el informe el Ineco subraya que "la distribución presenta un elevadísimo grado de concentración", en base a que Zaragoza, Casetas y Utebo suponen más del 83% de los habitantes (701.468) y, más allá, tan solo Huesca y Calatayud tienen más del 2% de la población que sería atendida (un 7% y un 2%, respectivamente).

Otros requisitos

En cambio, desde el Gobierno de Aragón, que tachan el informe de "incompleto y falto de rigor", defienden que esta población crecerá en los próximos años con las inversiones milmillonarias que está atrayendo la comunidad. En este punto, el documento recalca que, si no se cuenta el caso de Zaragoza capital, la población adicional atendida por cada una de las nuevas líneas no superaría los 100.000 habitantes. La C2 (Huesca-Zaragoza-Cariñena) atendería a 71.905 personas sin contar la capital; la extensión de la C1 hasta Gallur y Quinto, a 21.472 adicionales; y la C3 (Calatayud) a 45.070 ciudadanos adicionales a los de la actual C1.

Luego, el Ineco analiza si la demanda por línea sería superior a los 20.000 viajeros diarios y, según sus cálculos, ninguna lo cumpliría: la C1 actual, con el crecimiento de demanda esperado, se quedaría en 2.677 pasajeros; si se extiende a Gallur y Quinto, en 2.470 extra; la de Huesca y Cariñena, en 8.367; y la de Calatayud, en 5.704. En suma, la demanda nueva diaria se quedaría en 19.217 pasajeros.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, esta semana. / Europa Press / Eduardo Parra

Desde el ministerio también consideran necesario, para que el Cercanías fuese rentable, que hubiese 5.000 viajeros diarios en cada estación. Con una aproximación en base a los datos de Renfe, el Ineco incide en que solo Huesca, con 6.662, cumpliría con ello. En Calatayud habría 2.492, en Cariñena 993 y en Gallur 835.

Los aprovechamientos (cociente entre número de viajeros por kilómetro y oferta de plazas por kilómetro) tampoco compensarían, siempre según este informe. En la C2, entre Huesca y Zaragoza sería el mayor, del 51,1%, aunque desciende a poco más del 10% hasta Cariñena. La extensión de la C1 tendría un aprovechamiento del 1,6% entre Miraflores y Quinto; y del 13,6% entre Casetas y Gallur. Y la C3, la línea Calatayud-Casetas tendría un aprovechamiento del 29,8%.

Los contraargumentos de la DGA

En cualquier caso, los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Transportes no convencen, en absoluto, al Gobierno de Aragón. El consejero de Fomento, Octavio López, ha calificado este jueves de "incompleto y falto de rigor" el informe del Ineco por varios motivos. Según critican, el documento no incluye ni un estudio previo de alternativas de transporte público, ni un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con la infraestructura actual, ni una evaluación de la rentabilidad social de la misma.

El consejero de Fomento, Octavio López, este jueves en rueda de prensa. / DGA

Además, lo definen como "inconsistente" porque el número mínimo de usuarios exigido es muy superior a la oferta de plazas prevista en el propio estudio. “No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día para que la línea sea rentable cuando el propio estudio solo contempla 7.200 plazas”, ha remachado López.

Noticias relacionadas

Unas declaraciones que han tenido su réplica desde la Delegación del Gobierno en Aragón, donde reivindican los "2.300 millones en infraestructuras" invertidos desde 2018 en la comunidad e incluso "se preguntan" si el Ejecutivo autonómico "tiene algún estudio alternativo que no esté basado solo en impresiones, ya que no se han aportado más datos". Desde la DGA han recordado, asimismo, que ese estudio alternativo no les compete, y que su deber es "exigir que los que realice el ministerio cumplan la regulación estatal y tengan la calidad técnica y la objetividad necesarias, cosa que en este caso no se da".