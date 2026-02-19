CGT Aragón amenaza con nuevas movilizaciones en defensa de la escuela pública si se concierta el Bachillerato

Aragón cerró el mes de enero con una huelga en defensa de la escuela pública que movilizó a cientos de profesores, alumnos y familias y que fue convocada por CGT en solitario. El motivo, rechazar la concertación de 0 a 3 años y de Bachillerato (etapas no obligatorias) impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón. El segundo día de paros, entregaron a la consejería de Educación un informe con las carencias que presentan los centros de la comunidad. La administración los emplazó a un encuentro una vez se superara la cita electoral del 8F, y esa reunión ha tenido lugar este jueves, casi dos semanas después de las elecciones. Según trasladan desde la organización, y tal y como ya anunciara la DGA, se está trabajando en solucionar esta deficiencias. Pero CGT lamenta que destinar 7 millones a la concertación de Bachillerato sigue "encima de la mesa". "Si se continúa con esta deriva privatizadora, las movilizaciones de la escuela pública continuarán", advierten.

El informe que CGT envió a la consejería recogía las demandas concretas de múltiples colegios e institutos públicos de toda la comunidad, que iban desde problemas en las cubiertas, con goteras o filtraciones, hasta otros relacionados con una falta de personal, entre otras cuestiones. La organización ha explicado que Educación ha agradecido esta detección de carencias específicas y que parte de las cuestiones planteadas "han comenzado a solucionarse o se encuentran en tramitación durante este último mes".

Desde el Departamento de Educación indicaron que están abordando este déficit estructural en los centros educativos que, insisaten, se arrastra desde hace "décadas". Según detallaron, el año pasado se acometieron 98 intervenciones "necesarias y urgentes" de instalaciones térmicas, eléctricas, de incendios, ascensores, etc. a las que se destinó un millón de euros, y en este 2026 van a invertir 1,2 millones de euros. Algunas de estas actuaciones ya están en marcha. Además, informaron de que en los dos últimos dos años se han dedicado 3,6 millones de euros a actuaciones de eficiencia energética, que incluyen reparaciones y sustituciones de cubiertas para evitar goteras y también reformas de salas de calderas, rehabilitación y acondicionamiento de cubiertas y mejora o sustituciones de carpintería interior y exterior.

Con lo que se ha vuelto a mostrar crítico CGT es con la concertación de las etapas no obligatorias, que siguen en marhca y comprende una inversión de 7 millones de euros para "privatizar" Bachillerato cuando "existen más de 2.300 plazas vacantes en la red pública". El sindicato también ha reclamado a la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, que mientras se apuesta por esta medida, las partidas presupuestarias que se destinan a la educación pública "no se ejecutan". En esta línea, CGT también ha trasladado a la DGA que "la inversión pública en educación en relación con el PIB se sitúa un 25% por debajo de la media estatal" y han asegurado que ello "repercute directamente en la calidad del servicio público educativo".

Según ha informado el sindicato, en el encuentro de este jueves también se ha abordado la "externalización de servicios esenciales" en centros públicoss como pueden ser las técnicas de infantil, las intérpretes de lengua de signos y/o los comedores escolares, algo que desde CGT no se ve con buenos ojos ya que defienden un modelo plenamente público que garantice estabilidad laboral y calidad en la atención educativa. La organización también ha reclamado a Educación "celeridad en gestionar los nombramientos del personal administrativo, de las auxiliares de educación o los informes para abrir comedores", pues aseguran que en muchas ocasiones se trata de "problemas burocráticos que se arrastran en los centros curso a curso".