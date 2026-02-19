La consultora Pons IP ficha a José María del Valle Escalante cono nuevo director para Aragón y Cataluña

Pons IP, consultora global en propiedad industrial e intelectual, ha incorporado a José María del Valle Escalante como director de Zona Cataluña y Aragón de la empresa con el objetivo de acelerar la estrategia de crecimiento de la consultora en dos zonas geográficas clave para la actividad innovadora de nuestro país.

Con una trayectoria de más de tres décadas en el sector, la incorporación de José María del Valle reforzará la cercanía de Pons IP al ecosistema innovador de ambas comunidades, potenciando el acompañamiento estratégico a empresas, universidades y centros tecnológicos en todas las fases de protección y valorización de sus activos intangibles.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, postgrado en propiedad Industrial por la UPM y Agente de la Propiedad Industrial (API) durante más de 25 años, del Valle Escalante ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Barcelona liderando equipos y proyectos de asesoramiento integral en propiedad industrial desde posiciones directivas como director del departamento jurídico en Duran Corretjer y, posteriormente, como director de la zona Cataluña y Aragón en Clarke Modet.

A su amplia trayectoria profesional, el nuevo director de Zona Catalunya y Aragón en Pons IP suma una amplia actividad docente en entidades como el ICAB o la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en ámbitos relacionados con la protección, gestión y explotación de activos intangibles.

“Cataluña y Aragón cuentan con uno de los tejidos innovadores más dinámicos del país, con industrias punteras, hubs tecnológicos y Universidades que compiten a escala global. Con la incorporación de José María reforzamos nuestro objetivo de estar aún más cerca de los proyectos de I+D+i de la región, aportando experiencia, estrategia, protección y valorización a lo largo de todo el ciclo de vida de la innovación”, afirma Rocío Peris, directora Comercial y Desarrollo de Negocio en PONS IP.

Cataluña y Aragón, polos clave de atracción de innovación

El dinamismo industrial e innovador en Aragón, junto con el liderazgo catalán, ofrece a PONS IP una base óptima para acelerar su estrategia de crecimiento en ambos territorios clave del mercado español. Así, Cataluña lidera hoy el mapa español de la innovación según el Regional Innovation Scoreboard 2025 de la Comisión Europea, donde se mantiene como Strong Innovator, siendo la primera región española en este indicador y por encima de la media de la UE.

Aragón muestra unos muy positivos datos en materia de inversión en innovación. En 2024 el gasto en I+D alcanzó 569 millones de euros, con un crecimiento 4,7% interanual y equivalente al 1,16% de su PIB. En competitividad exterior, el grado de apertura que mide exportaciones más importaciones sobre el PIB se situó en un 77,6%, un indicador claramente por encima de la media nacional en 54%. En actividad de propiedad industrial, destaca la posición de Zaragoza que en 2024 logró ser la cuarta ciudad española con más solicitudes de patente europea.

Por su parte, Barcelona lideró el ranking español de propiedad intelectual en 2024 de ciudades con mayor tasa de solicitudes de patente europea, con 331 solicitudes de patentes europeas frente a las 244 de Madrid. Además, la inversión en I+D en la región alcanzó en 2024 el 1,82% del PIB, frente al 1,50% de media en España.

Pons IP es la consultora global especializada en Propiedad Industrial e Intelectual, con más de 75 años de experiencia en la gestión, protección y defensa de activos intangibles. Con presencia en España, Colombia y China, y una red de más de 300 despachos asociados en 180 países, ofrece soluciones estratégicas para impulsar la innovación y la competitividad empresarial a través de servicios de consultoría IP, asesoría jurídica y protección de activos tecnológicos. www.ponsip.com