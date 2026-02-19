Cortada durante dos meses la carretera entre Borau y Aísa para reparar un deslizamiento
La Diputación de Huesca va a reparar los escalones que se han producido en el pavimento en las últimas semanas por las lluvias y nevadas
La Diputación Provincial de Huesca va a ejecutar en las próximas semanas una obra de emergencia para estabilizar el deslizamiento que está afectando a la carretera HU-V-2201 entre Borau y Aísa, en la que se han producido varios escalones en el pavimento que continúan agravándose en los últimos días. En total se han visto afectados 120 metros de vía. Según han informado desde la DPH, se trata de un deslizamiento debido a las recientes lluvias y nevadas, que han provocado que las laderas y rellenos de las carreteras se encuentren totalmente saturados.
El corte del tráfico se producirá a partir de mañana 20 de febrero y la duración prevista es de 2 meses. Las obras consistirán en sanear y retirar el material movilizado, ejecutar muros de escollera, hacer mejoras en el drenaje, reponer el firme y también los sistemas de contención.
Ante la imposibilidad de habilitar desvíos provisionales y debido a la estrechez de la calzada es imprescindible cortar el tráfico de la carretera mientras duren los trabajos. Según han informado, mientras duren los trabajos los vecinos de Borau pueden acceder a la localidad por la misma HU-V-2201 mientras que el acceso a Aísa se tendrá que realizar por la carretera A-2605.
La Diputación enmarca esta actuación en su línea de respuesta ágil ante emergencias que afectan a accesos y comunicaciones en la provincia de Huesca.
