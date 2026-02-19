Los daños por las lluvias obligan a limitar la velocidad a 100 km/h en un tramo de la autovía Mudéjar

El mal estado del firme en la autovía Mudéjar ha obligado al Ministerio de Transportes o ordenar la reducción del límite de velocidad a 100 kilómetros por hora a lo largo de 20 kilómetros. El mal estado del asfalto entre Santa Eulalia del Campo y Caminreal ha empeorado con las lluvias de los últimos meses, provocando esta decisión inédita en la A-23.

La subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Teruel señala que la medida se ha tomado de forma temporal debido al empeoramiento de un firme que desde hace muchas semanas provocaba quejas entre los conductores por su mal estado. De hecho, en todo el tramo ya existían señales advirtiendo de los socavones.

En las últimas semanas, según ha informado el Diario de Teruel, se han incorporado además señales amarillas de obra para obligar a los conductores a reducir la velocidad máxima, que pasa a los 100 kilómetros por hora frente a los 120 habituales en este tipo de vías. Las limitaciones se han colocado en un tramo de unos 20 kilómetros y afectan a la circulación en las dos direcciones.

Desde la Delegación del Gobierno han señalado que el tramo está pendiente de obras de mejora. En principio, en las próximas semanas se tramitará una actuación de urgencia que repare los baches a los que se enfrentan los conductores. Según han denunciado con las últimas lluvias los boquetes se han agrandado y la propia circulación de los vehículos levanta piedras y gravilla que entorpece y hace más peligros la circulación. Este tramo es uno de los más veteranos en la conexión entre Zaragoza y Teruel y durante todo el trayecto se suceden los parches de asfalto y los tramos con reparaciones parciales.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transportes recuerdan que esta misma semana está avanzando en los trabajos de rehabilitación de un paso superior sobre la A-23 a la altura de Caminreal. En concreto, la actuación conllevará la rehabilitación estructural del puente de la N-211 sobre la A-23, en el km 175,25.

Según avanzaron desde el ministerio, hasta mayo o junio se van a producir cortes alternativos de los carriles del paso superior (N-211) y también de los carriles de la A-23, según las necesidades de reparación. En los trabajos a desarrollar se van a ejecutar nuevas barreras de protección y la reposición e impermeabilización del firme, así como actuaciones de tipo estructural para evitar su deterioro.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció el martes ante el Senado que movilizará 225 millones de euros para socorrer carreteras golpeadas por la sucesión de temporales —la Península encadena diez borrascas desde que empezó 2025 y 15 desde octubre— y ultima un plan extraordinario de 1.629 millones de euros para reforzar el asfalto y hormigón. No obstante, los fondos que el Ministerio desembolsará se destinarán únicamente a los 26.000 kilómetros que forman la Red de Carreteras del Estado, equivalente a apenas el 16% del total nacional, aunque concentra un grueso importante del tráfico. Estas carreteras, las más transitadas del país, concentran el 53,5% del tráfico y el 65,7% de la circulación de vehículos pesados y se consideran infraestructura crítica.

Desde el departamento que dirige Puente han señalado que el Ministerio sigue atravesando un "problema estructural" en el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, lo que ha producido un déficit acumulado de inversión en la conservación de 5.600 millones desde 2011 como se evidencia en la provincia de Teruel.