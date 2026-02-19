La huelga de médicos encara su recta final en Aragón: "¿Qué exigimos? Lo que servimos. ¿Qué reclamamos? Lo que salvamos"

Recta final de la huelga de médicos nacional y autonómica que comenzó este lunes y que, en Aragón, concluirá el viernes con una manifestación que recorrerá el centro de Zaragoza para exigir al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio y, al Gobierno de Aragón, ahora en funciones, mejoras en las condiciones laborales y retributivas y que estas se igualen a las del resto de territorios. Los paros han generado efectos en la comunidad y en su tercera jornada, la de este miércoles, obligaron a suspender 185 operaciones, según los datos de la consejería de Sanidad. Suman así un total de 589 cirugías canceladas en tres días, a la espera de conocer el próximo día los datos de este jueves.

Si se atiende a las cifras del Gobierno de Aragón, el seguimiento de los paros ha vuelto a disminuir este jueves, cuarto día de la huelga, al alcanzar un 12,41% respecto al 12,59% del día anterior. En concreto, la han secundado 500 profesionales de los 4.028 llamados a ella.

La mayor participación se ha dado en la provincia de Zaragoza, con 435 profesionales en huelga de los 3.085 (14,10%) llamados a ella. En Teruel han sido 40 de 357 efectivos (11,20%) y, en Huesca, 25 de 586 (4,27%). Los porcentajes son inferiores a los de la jornada anterior, lo que evidencia una ligera pérdida de fuerza de los paros en los dos últimos días.

Sin embargo, y como sucediera en los días anteriores, los datos de los sindicatos convocantes, que en la comunidad son CESM Aragón y Fasamet, han apuntado más alto al cifrar el seguimiento en cerca de un 50% en los centros de salud y un 85% en los hospitales, los mismos porcentajes que en los días de huelga previos. Las organizaciones han denunciado de forma reiterada que el Gobierno de Aragón ha establecido unos servicios mínimos "abusivos", lo que ya han recurrido.

Al margen de las cifras, este cuarto día de paros, y como los aneriores, ha estado protagonizado por las protestas en los hospitales públicos de la comunidad, donde los profesionales han alzado la voz para clamar "paciente, escucha, esta es tu lucha". A las puertas del Clínico de Zaragoza se han concentrado los médicos y facultativos que, con mensajes como "Explotados no se cura mejor" o "La explotación mata mi vocación", han repetido las frases de una portavoz que, con un disfraz, ha recitado en alto: "Vengo a esta concentración; porque quiero tu atención; entender la profesión; y ahora viene mi opinión, ¿qué exigimos?; lo que servimos; ¿qué reclamamos?, lo que salvamos".

Y no ha sido el único cántico. Los profesionales han coreado también "Gobierno de Aragón; escucha la profesión; ¿qué pedimos ya?; dignidad laboral; ¿qué tienes que hacer?; cumplir y responder". Los médicos han acudido a la huelga para exigir mejoras y han incidido en que los paros no son para perjudicar a los usuarios del Salud, sino al contrario.

La huelga de esta semana concluirá este viernes con una manifestación que partirá a las 18.00 horas del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y marchará hasta la Delegación del Gobierno de Aragón. Además, hay convocada otra semana de paros en marzo, también del día 16 al 20, por el mismo motivo. Los sindicatos convocantes, que en la comunidad son CESM Aragón y Fasamet, ya han advertido que estos podrían extenderse si no se alcanzan acuerdos con las respectivas administraciones.