Jorge Pueyo, tras el acto de Rufián por la unidad de la izquierda: "No es un quítate tú para ponerme yo: tiene que haber generosidad"

El candidato de Chunta Aragonesista y diputado autonómico electo en las últimas elecciones autonómicas de Aragón, Jorge Pueyo, asistió este miércoles al acto de escucha convocado por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Emilio Delgado, de Más Madrid, en el teatro Galileo Galilei, junto a la periodista Sarah Santaolalla, para debatir sobre la necesidad de que solo haya una papeleta de izquierdas además de la del PSOE de cara a las elecciones generales para "ganarle escaños a Vox provincia a provincia".

El diputado de CHA, que asistió al encuentro a "título personal" por la "relación personal" que mantiene con Delgado, asegura que salió "muy contento" del acto y celebra el "clima de ilusión" que se vivió antes, durante y después del evento. "En la calle se veía a gente ilusionada con un proyecto. Luego no es tan sencillo darle forma, pero hay que intentarlo", considera el político aragonés.

Para Pueyo, el encuentro de las izquierdas se puede leer en dos claves. Por un lado, el "marco plurinacional" que defendió Gabriel Rufián, portavoz de ERC. "Creo que se tiene que entender bien dentro de la izquierda estatal", señaló. Además, destaca que se abordaron temas "que habitualmente la izquierda no aborda" y considera que "este enfoque es útil para que haya un debate político en la izquierda para llegar a los barrios y a los pueblos", donde en las últimas elecciones tiene su mayor crecimiento la extrema derecha de Vox.

Por otro lado, Pueyo destaca que la "transversalidad que se busca puede ser útil" y aclara que el objetivo no es "el quítate tú para ponerme yo". Después de abrir la reflexión, considera, tiene que haber "mucha generosidad" por parte de las principales fuerzas de la izquierda en cada territorio para dar cabida a las distintas sensibilidades y a otros partidos.

"Si queremos que esto no sea solo una declaración de intenciones, tiene que haber listas con generosidad, y tiene que haber generosidad en todo el proceso, tiene que ser un proceso con generosidad total", ha resumido Pueyo, que aún no ha decidido si participará o no en el acto previsto este sábado para relanzar la coalición de partidos que integraron Sumar, IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar.

"La idea no puede ser arrollar al resto, sino hacerlo con todos y por el bien de todos", ha pedido Pueyo, que plantea intentar esa unión de cara a las próximas generales y europeas. "Aunque seamos un proyecto de obediencia aragonesa, queremos que para las generales y las europeas podamos tener el mejor resultado para todos y todas", ha concluido.