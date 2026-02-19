Las lluvias obligan a desalojar a una familia en Fonz tras el deslizamiento de un talud

Una familia de tres personas (madre, hijo y su pareja) en Fonz ha tenido que ser desalojada de su vivienda en la calle de San José como consecuencia del deslizamiento de un talud tras los intensos episodios de lluvias. Esta medida preventiva se ha tomado de forma inmediata ante la gravedad de los informes técnicos, que alertan de un riesgo cierto para la integridad de las viviendas colindantes. Para atajar esta situación de emergencia y garantizar la seguridad en la zona, la Diputación Provincial de Huesca financiará íntegramente las obras de reparación, respondiendo a la solicitud urgente de intervención realizada por el ayuntamiento de esta localidad del Cinca Medio.

A lo largo de este jueves los responsables municipales los han realojado en el albergue municipal de La Sabina, en la misma localidad, donde permanecerán hasta que se garantice plenamente la seguridad y puedan regresar a su hogar.

El presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, junto al diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, ha visitado la zona afectada para conocer de primera mano el alcance del desprendimiento y coordinar la respuesta institucional. En la visita han estado acompañados por la alcaldesa de Fonz, María Clusa, y el concejal Javier Ruiz. Todos ellos se han desplazado también al albergue de La Sabina para trasladar personalmente su apoyo y cercanía a la familia desalojada.

Durante la visita, el presidente provincial ha subrayado que en una situación como ésta "lo primero son las personas". Claver ha añadido que “actuar rápido hoy es la mejor forma de evitar riesgos mayores mañana”. Por su parte, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, ha agradecido la rapidez de la respuesta institucional y el apoyo recibido: “Para el Ayuntamiento era fundamental garantizar la seguridad de la familia y saber que contamos con los recursos necesarios para resolver esta situación cuanto antes”. Clusa ha destacado también el valor humano de la actuación. “No se trata solo de una obra, se trata de dar tranquilidad a nuestros vecinos”, ha expresado.

Tras la evaluación técnica, se ha constatado un riesgo inminente, lo que ha motivado medidas cautelares como el vallado perimetral de la zona afectada, la restricción del tráfico pesado en la calle San José y el control de accesos a los inmuebles colindantes, además de una vigilancia continua del estado del talud, la vía pública y las edificaciones cercanas.

La DPH financiará el 100% de la actuación, con una inversión que se estima cueste entre 90.000 y 100.000 euros que se transferirán al Ayuntamiento de Fonz, encargado de ejecutar los trabajos con asistencia técnica de la institución provincial. Las obras comenzarán de manera inminente e incluirán la demolición de la calzada en voladizo, el saneo de las proyecciones de hormigón, la estabilización del talud mediante anclajes y mallas, y la reposición de los elementos necesarios para asegurar la estabilidad y la seguridad de la zona.