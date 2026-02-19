Un trabajador a punto de jubilarse pierde la vida en Ballobar al quedar atrapado en una máquina
CCOO y UGT convocan tras el siniestro una concentración este viernes en Zaragoza para denunciar la falta de medidas preventivas
Un trabajador de la construcción falleció este miércoles en una obra en Ballobar (Bajo Cinca) tras quedar atrapado en la máquina telescópica con la que estaba moviendo material, según avanzó el diario Segre y han confirmado fuentes sindicales. Se trata del primer accidente laboral mortal registrado en Aragón en 2026.
El siniestro se produjo en torno a las tres de la tarde en una explotación ganadera denominada Granja Ballobar. La empresa para la que trabajaba la víctima estaba ejecutando labores de albañilería como subcontrata de otra mercantil, según informa el citado medio
El operario, al que le faltaba apenas un mes para alcanzar la jubilación, quedó atrapado entre el brazo hidráulico de la máquina telescópica y el material que estaba manipulando. Fue un compañero quien lo localizó y dio la voz de alarma. El trabajador fue trasladado en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde falleció poco después a consecuencia de las heridas sufridas.
Concentración sindical en Zaragoza
Tras conocerse el fallecimiento, los sindicatos CCOO y UGT de Aragón han convocado una concentración para este viernes 20 de febrero, a las 11.00 horas, en el monumento a la Constitución, en el paseo de la Constitución de Zaragoza. Con este acto de protesta, denunciarán la falta de medidas preventivas y exigirán un mayor control en materia de seguridad y salud laboral.
Las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los trabajadores a participar en esta movilización, que plantean como un acto de protesta y memoria para reclamar entornos laborales seguros y evitar nuevas tragedias en los centros de trabajo aragoneses.
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza
- La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
- 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
- Cerdos hacinados, enfermos y mutilados: Igualdad Animal denuncia el maltrato en nueve granjas de Aragón
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
- La reconversión de un icónico edificio del centro de Zaragoza comienza con un derribo: '¿Qué están haciendo?
- Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones