Un trabajador a punto de jubilarse pierde la vida en Ballobar al quedar atrapado en una máquina

Un trabajador de la construcción falleció este miércoles en una obra en Ballobar (Bajo Cinca) tras quedar atrapado en la máquina telescópica con la que estaba moviendo material, según avanzó el diario Segre y han confirmado fuentes sindicales. Se trata del primer accidente laboral mortal registrado en Aragón en 2026.

El siniestro se produjo en torno a las tres de la tarde en una explotación ganadera denominada Granja Ballobar. La empresa para la que trabajaba la víctima estaba ejecutando labores de albañilería como subcontrata de otra mercantil, según informa el citado medio

El operario, al que le faltaba apenas un mes para alcanzar la jubilación, quedó atrapado entre el brazo hidráulico de la máquina telescópica y el material que estaba manipulando. Fue un compañero quien lo localizó y dio la voz de alarma. El trabajador fue trasladado en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova de Lérida, donde falleció poco después a consecuencia de las heridas sufridas.

Concentración sindical en Zaragoza

Tras conocerse el fallecimiento, los sindicatos CCOO y UGT de Aragón han convocado una concentración para este viernes 20 de febrero, a las 11.00 horas, en el monumento a la Constitución, en el paseo de la Constitución de Zaragoza. Con este acto de protesta, denunciarán la falta de medidas preventivas y exigirán un mayor control en materia de seguridad y salud laboral.

Las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la ciudadanía y a los trabajadores a participar en esta movilización, que plantean como un acto de protesta y memoria para reclamar entornos laborales seguros y evitar nuevas tragedias en los centros de trabajo aragoneses.