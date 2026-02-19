Nueva polémica por el cercanías Zaragoza-Huesca: el Gobierno de Aragón tacha el informe de Transportes de "incompleto" y la Delegación le reta a presentar uno alternativo

Nuevo cruce de acusaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo central a costa de la creación del cercanías Zaragoza-Huesca, descartado por Transportes en base a un informe del Ineco que la DGA pone en duda y tacha de "incompleto, inconsistente y falto de rigor". En respuesta, la Delegación del Gobierno en Aragón ha retado a la consejería autonómica a presentar un documento alternativo y defiende que el informe presentado muestra "datos objetivos, con solvencia técnica y rigor metodológico".

Este jueves, el consejero de Fomento aragonés, Octavio López, ha tildado hoy de “incompleto, inconsistente y falto de rigor” el informe realizado por la empresa pública Ineco para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre la demandada línea de Cercanías entre Zaragoza y Huesca.

Para López, el informe es incompleto porque no incluye ni un estudio previo de alternativas de transporte público, ni un análisis sobre si los servicios de la línea se podrían operar con la infraestructura actual, ni una evaluación de la rentabilidad social de la misma. Además, es inconsistente porque el número mínimo de usuarios exigido es muy superior a la oferta de plazas prevista en el propio estudio. “No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día para que la línea sea rentable cuando el propio estudio solo contempla 7.200 plazas”, ha esbozado Octavio López.

La "falta de rigor" viene dada porque el estudio de demanda "no contempla el crecimiento en la movilidad que va a tener ese corredor en los próximos años, a raíz de las inversiones previstas en el área metropolitana de Zaragoza y en municipios como Villanueva de Gállego, Zuera y Huesca". “Estamos hablando de un corredor donde se van a poner en valor cuatro millones de metros cuadrados, donde se van a generar en torno a 3.000 empleos y en donde se van a producir inversiones superiores a los 3.000 millones de euros”. López se ha preguntado “cómo es posible que estas cifras no justifiquen la necesidad de una línea de Cercanías que tanto Huesca como Aragón en su conjunto precisan para su crecimiento, su prosperidad y su cohesión territorial”.

En palabras del responsable de la movilidad en la comunidad autónoma, el Ministerio de Óscar Puente y por extensión el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelven a dar la espalda a la provincia de Huesca y a Aragón en su conjunto". “Ni atienden las necesidades de transporte público en relación al crecimiento económico, empresarial y demográfico que va a experimentar el corredor Zaragoza-Huesca, ni están dispuestos a acelerar las obras viarias en marcha, como el desdoblamiento en autovía del tramo Lanave-Sabiñánigo, por no hablar de los retrasos en la variante de Sabiñánigo y de otra serie de obras”. En el debe del Gobierno de Sánchez con Aragón, Octavio López ha anotado también la reciente supresión de las frecuencias de AVE entre Aragón y Andalucía.

“Por tanto, mi pregunta es: ¿qué les pasa a Sánchez y a Puente con la provincia de Huesca? Cercanías, no; Agilidad en obras de carreteras, tampoco; impulsar el aeropuerto de Huesca, ni palabra; mejorar o mantener siquiera las conexiones con alta velocidad, lo contrario”, ha enumerado el consejero de Fomento. Todo para llegar a una conclusión: “Ni a Pedro Sánchez ni a Óscar Puente les interesa que Huesca y Aragón crezcan y prosperen, están más ocupados en satisfacer a los políticos de Cataluña que les mantienen en el poder, allí las demandas al Gobierno central corren mejor suerte que en Aragón, es triste pero real”, ha concluido.

La respuesta de Delegación

Mientras, la Delegación del Gobierno en Aragón ha sacado pecho de los 2.300 millones invertidos en infraestructuras en la comunidad desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. "Un 36,7% más que el Gobierno de Rajoy", añaden.

"Nos sorprende que el Gobierno de Aragón ponga en cuestión un análisis elaborado por INECO con datos objetivos, con solvencia técnica y rigor metodológico. Nos preguntamos si tiene algún estudio alternativo que no esté basado solo en impresiones, ya que no se han aportado más datos", afirman al respecto, antes de reclamar a la DGA que se "preocupe por la ciudadanía y recupere los servicios hasta Lérida, muy demandados por los aragoneses".